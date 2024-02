14. február 2024 Lucia Lauková Regióny TIP pre zamilovaných: V Dolnej Krupej otvorili jedinečnú Beethovenovu schránku LÁSKY V Dolnej Krupej otvorili na Valentína Beethovenovu schránku lásky. Inšpiráciou bol dvesto rokov starý ľúbostný príbeh.

Počas dňa sv. Valentína môžu zamilované páry vhodiť svoje priania do Beethovenovej schránky lásky. Nachádza sa v Dolnej Krupej v priestoroch vonkajšieho Rozária Márie Henriety Chotekovej v Medolandii.

Prečo práve tam? „Známy skladateľ Ludwig van Beethoven prežil svoju veľkú lásku ku mladej grófke počas svojho pôsobenia v Dolnej Krupej. Nenápadná obec, ktorá leží v Regióne Trnava, sa stala miestom jeho lásky, a tu vraj zložil aj svoju slávnu Sonátu mesačného svitu,“ priblížila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Trnava.

Odkazy v dutine stromu

Práve v dutine starého stromu si mal Beethoven so svojou milou zanechávať zamilované odkazy. Zriadením schránky tak nadviazali na dvestoročný romantický príbeh.

„Beethoven si so svojou milou zanechávali odkazy v dutine starého stromu v kaštieľskom parku. My sme pre zamilovaných pripravili v našom areáli schránku lásky, kde môžu už od stredy 14. februára vhadzovať svoje odkazy,“ hovorí Dáša Dzurechová z medovinárstva s tým, že celý areál bude dýchať romantikou od 14. do 25. februára, kedy budú prebiehať tzv. Valentínske medové týždne.

