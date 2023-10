TRAGICKÁ zrážka nákladného vlaku s osobným: Z trosiek už vytiahli niekoľko obetí

V Bangladéši sa v pondelok zrazil osobný vlak s nákladným.

Zatiaľ je potvrdených 12 obetí, tento počet však s veľkou pravdepodobnosťou stúpne, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.

K havárii došlo pri meste Bhairab, vzdialenom približne 80 kilometrov severovýchodne od metropoly Dháka.

Ako informovali agentúru AP miestni hasiči, na mieste nehody zasahujú záchranárske zložky a pomáhajú im aj miestni obyvatelia. Z trosiek sa im podarilo zatiaľ vytiahnuť 12 mŕtvych tiel. Počet zranených je nateraz neznámy.

