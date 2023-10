Čo sa to deje so svetovými vodcami? Biden ako ZOMBIE, Putin zaspával pred kamerami

Čo majú spoločné Vladimir Putin a jeho náprotivok americký prezident Joe Biden. Správanie ruského a aj amerického prezidenta si detailne všímajú nielen tajné služby protistrany, ale aj novinári a rôzni odborníci.

Nie je to prvý raz, čo do médií prenikli špekulácie o podlomenom zdraví prvého muža Ruska. Najnovšie pritiahlo pozornosť odborníkov Putinove nezvyčajné správanie počas jeho účasti na zasadaní Rady pre rozvoj telesnej kultúry a športu.

Na Putinovi si počas rokovania všimli spadnutý kútik a ústa nakrivo. To podľa expertov môže naznačovať príznaky po prekonaní mŕtvice.

Na zasadaní Rady si Putin neustále odkašlával a olizoval pery. Podľa experta na reč tela Erica Bucyho mohlo ísť o dehydratáciu a stres. Na zverejnených záberoch, ktoré nájdete TU, si navyše pravidelne trel ruku a sedel zhrbený so zvesenými ramenami.

Ako informoval portál tn.cz, zmluvy medzi moskovskou Ústrednou klinickou nemocnicou a Kremľom mali navyše nedávno potvrdiť špekulácie, že hlava Ruskej federácie trpí rakovinou štítnej žľazy.

Podobná pozornosť je venovaná aj americkému prezidentovi. Už neraz si média všimli, ako je Joe Biden počas verejných vystúpení a prejavov dezorientovaný. Jeho reč je často pomalá a ťažkopádna.

Najnovšie zarezonovalo jeho vystúpenie počas stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Biden Izraelu na návšteve prisľúbil pokračujúcu podporu USA.

Časť jeho prejavu okamžite začala kolovať po sociálnych sieťach. Joe Biden totiž začal hovoriť veľmi pomaly a nedokončoval začaté vety. Napokon celú reč dokonca prerušil. Na Twitteri sa okamžite strhla vlna prekvapených reakcií. „Ó človeče. Toto je naozaj strašné…“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší pridáva: „Chcel by som vidieť lekársku správu. Čo mu pichnú, aby bol fit na verejné vystúpenia?“

„Znie to ako posledné slová na smrteľnej posteli. Stavím sa, že v tomto prípade je prítomná aj demencia,“ písal ďalší z prekvapených čitateľov. Jeden z používateľov sociálnej siete, ktorý pridal video s prejavom prezidenta, napísal: „Joe Biden sa v Izraeli správal ako zombie. Nikto mi nemôže tvrdiť, že ten chlap ešte samostatne rozhoduje.“

Joe Biden: “I asked the secretary of state when he and I were working in the Senate to write something for me and he said he wrote a line.. He said, 'It's not we lead, it's not just...' Well, I won't go into it, I'll wait 'til later, taking too much time”pic.twitter.com/nrVeQ1FMib