TRAGICKÁ zrážka s autom, chodec neprežil! Vodič sa zachoval vskutku zbabelo! FOTO

Pri dopravnej nehode v okrese Trebišov prišiel v piatok (4. 11.) v noci o život 50-ročný chodec. Neznámy vodič z miesta ušiel. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová. Podobná tragická nehoda sa pritom stala iba pár hodín predtým v Bratislave.

„Podľa doterajších zistení doposiaľ neznáme vozidlo smerovalo od obce Lastovce do obce Nižný Žipov a pri prejazde rovného úseku štátnej cesty z doposiaľ nezistených príčin narazilo do Trebišovčana, ktorý sa v tom čase nachádzal blízko pravej krajnice cesty,“ spresnila. Chodec podľa nej nemal žiadny reflexný prvok. Zraneniam na mieste podľahol. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, budú zisťovať pri pitve.

Vodič si podľa Ivanovej nesplnil svoje povinnosti – chodcovi nepodal prvú pomoc, ani mu ju neprivolal a z miesta nehody odišiel.

Polícia v tejto súvislosti verejnosť žiada, aby jej oznámila, ak disponuje relevantnými informáciami o tragickej nehode. Urobiť tak možno osobne na ktoromkoľvek útvare PZ, na bezplatnom telefónnom čísle 158 či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

