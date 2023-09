15 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Tragické vyčíňanie STRELCA v Dúbravke: Vystrašení susedia opísali chvíle HRÔZY Strelec v Bratislave zasiahol náhodných okoloidúcich a poranil policajta. Polícia ho zastrelila. Svedkovia tragickej streľby prehovorili. 28. september 2023 Krimi

Slovenskom vo štvrtok 28. septembra otriasla tragédia. Krátko pred 1.00 hodinou v noci sa rozozvučali tiesňové linky. Útočník mal v bratislavskej Dúbravke z okna strieľať na ľudí. Z bytu sa dokonca ozval výbuch. Policajti počas zásahu útočníka zlikvidovali. Muž počas svojho vyčíňania zranil troch civilistov a jedného policajta.

Polícia miesto činu uzatvorila a ohradila páskami. Nikoho na opáskovanú ulicu nepúšťa.

Útočil sused

„Niečo nad nami buchlo a tiež sa tu strieľalo. Útočník je môj sused. Minimálne z videnia som ho poznala. Výbušniny vraj púšťal častejšie. Počula som aj, že bral drogy,“ povedala pre ta3 suseda útočníka.

Jej slová potvrdzuje aj ďalší z oslovených. Tvrdí, že v nočných hodinách zvykli pravidelne začuť výbuchy delobuchov.

Veľký strach

Chvíle hrôzy pre tvnoviny.sk opísala Miška. „Bála som sa, boli tu hasičské autá, sanitky, nevedeli sme, či nás budú evakuovať. Bála som sa aj zaspať. Aj tu niečo buchlo nad nami, aj sedem výstrelov som počula. Je to môj sused,“ cituje portál jej slová.

Podľa obyvateľov Fedákovej ulice, kde sa tragédia odohrala, mal útočník pravidelne odpaľovať pyrotechniku, strieľať po holuboch a dokonca aj striekať slzotvorný sprej do výťahu.

„On bol taký podivín. Po nociach chodil a strieľal petardy, ktoré si sám vyrábal. Podľa mňa ani ten výbuch bytu nebol kvôli plynu, musel to odpáliť nejakou výbušninou,“ povedal pre noviny.sk svedok krvavej streľby, ktorý v čase incidentu sedel na lavičke. Podľa jeho slov mal útočník strieľať aj na policajtov: „Áno, normálne strieľal, mal pištoľ. Oni prichádzali už aj z druhej strany, mali nepriestrelné vesty. On tu pobehoval, bol ako zmyslov zbavený. Hľadal ľudí, koho by mohol zastreliť.“

Ďalší zo susedov videl ľudí, ktorí mali ísť útočníkovi vynadať, lebo z okna opäť vyhadzoval pyrotechniku. „Spustil streľbu. Potom aj pod bránou. Výbuch ako vo filme,“ cituje svedka portál pluska.sk s tým, že výbuch mal rozbiť okná a na mieste bolo cítiť síru: „Ako keby zostrojil nejakú bombu.“

Zdroj: Dnes24.sk

