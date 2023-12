23. december 2023 Lucia Lauková Magazín Lifestyle Trápi vás KAŠEĽ a bolesť hrdla? Vyskúšajte TOP 5 babských receptov Kýchate, cítite sa unavený a škriabe vás v hrdle? Toto sú časté prejavy prechladnutia, ktoré sa objavuje najmä v zimných mesiacoch. Aká domáca liečba vám môže pomôcť?

Proti prechladnutiu, ktoré má miernejšie príznaky ako chrípka, sa dá bojovať aj bez liekov. Aj naše babičky využívali hlavne to, čo bolo doma.

Pomôcť vám s bolesťou hrdla či kašľom môžu základné potraviny. Vašou záchranou bude obyčajná soľ, kvalitný med či cibuľa a cesnak.

Imunite prospeje aj slepačí vývar a ovocie s obsahom vitamínu C. Poriadnu silu má aj chren, ktorý vám môže uľaviť pri nádche a upchatých dutinách. Nezabúdajte na oddych.

Prechladnutie by malo podľa lekárov ustúpiť do týždňa a každým dňom by sa váš stav mal zlepšovať. Príznaky je však možné zmierniť. Na výber máte viacero babských receptov.

Soľ s teplou vodou

Pocítili ste bolesť alebo škriabanie v hrdle? Nečakajte a napustite si do dvojdecového pohára vlažnú vodu a pridajte lyžičku soli. Soľ dokáže zničiť baktérie a zmierniť bolesť. Slaný roztok kloktajte pár minút. Do vody môžete pridať aj pár kvapiek citróna.

Medový sirup s cibuľou

Proti kašľu oceníte cibuľovo-medový sirup. Ide o roky starý a overený recept. Postup je jednoduchý. Jednu bielu cibuľu nakrájajte na hrubšie kúsky, vložte ich do zaváraninového pohára a navrch nalejte med. Všetko spolu premiešajte, uzavrite pohár a nechajte odstáť v izbovej teplote. Sirup sa začne uvoľňovať po pár hodinách. Zmes môžete nechať odstáť aj celú noc. Sirup užívajte po lyžičkách trikrát denne.

Chren na upchatý nos

Čo na upchatý nos? Dutiny vám uvoľní naparovanie nad hrncom s bylinkami. Okrem nich môžete použiť aj strúhaný chren. Na liter vriacej vody použite asi dve lyžice nastrúhaného chrenu. Nechajte pár minút odstáť a inhalujte desať minút.

Priessnitzove obklady

Určite poznáte studené zábaly, ktoré sa prikladajú pri horúčke často aj na celé telo. Chlad však môže pomôcť aj pri bolesti hrdla. Na Priessnitzov obklad budete potrebovať bavlnenú utierku, alebo väčšiu látkovú vreckovku. Namočte ju do studenej vody, vyžmýkajte a priložte na krk. Na záver krk obaľte suchou látkou, napríklad šatkou. Zábal nechajte pôsobiť tri hodiny. Procedúra funguje tak, že zábal najskôr miesto schladí, no po hodine sa začne miesto prehrievať, čím podporí hojivé procesy v tele.

Zázračný cesnak

Medzi najúčinnejšie prírodné antibiotikum patrí cesnak. Ten si dokáže poradiť s baktériami aj vírusmi. Ak vám cesnak nerobí ťažkosti, v domácej liečbe by ste ho určite nemali vynechať. Užívať ho môžete v surovom stave samostatne, alebo si cesnak nakrájajte nadrobno a užite s lyžičkou medu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

AKO ROZOZNAŤ CHRÍPKU OD PRECHLADNUTIA? ℹ️ Chrípka je veľmi časté a vysoko infekčné vírusové ochorenie. Jeho pôvodcom je... Posted by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky on Friday, October 20, 2023

Zdroj: Dnes24.sk