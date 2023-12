17. december 2023 Magazín Ak sa u vás prejaví tento PRÍZNAK, utekajte k doktorovi! Môže odhaľovať RAKOVINU Napriek tomu, že sa rakovina hrubého čreva vyvíja päť až desať rokov, pacienti prichádzajú neskoro, v pokročilých štádiách rozvoja ochorenia. Upozorňuje na to chirurg z popradskej nemocnice Tomáš Francisty.

Hoci diagnóza môže mať aj genetický základ, v drvivej väčšine ju podľa neho ovplyvňuje spôsob života a najmä naše stravovanie. Významným klinickým príznakom ochorenia je pritom najmä krv v stolici.

Zákerné ochorenie

„Rakovina hrubého čreva je zradná, pretože ani pacienti s už vzniknutými metastázami nemusia mať žiadne klinické príznaky. Ak sa aj vyskytujú, ide najčastejšie o bolesti brucha, krv v stolici, chudnutie, pocit netrávenia, hnačky a príznaky chudokrvnosti,“ ozrejmil Francisty. Dlhodobé ťažkosti, ktoré pacient ignoroval, môžu podľa neho viesť k vzniku náhlej brušnej príhody, ktorá pacienta ohrozuje na živote. Ide o stav, kedy nádor spôsobí nepriechodnosť čreva, alebo začne pacient masívne krvácať a je ohrozený stratou krvi.

Nádor tiež môže prasknúť a tak dôjde k vyliatiu stolice do brucha.

„Spomeniem aj tretiu skupinu pacientov, u ktorých je rakovina diagnostikovaná v bezpríznakovom štádiu, pomocou skríningového vyšetrenia alebo náhodne,“ dodal chirurg.

Významný príznak

Sú dve základné skupiny ľudí, u ktorých sa ochorenie objavuje. Prvou sú pacienti s genetickými syndrómami a druhú tvoria ľudia s tzv. sporadickým karcinómom hrubého čreva, ktorý vzniká v dôsledku pôsobenia rizikových faktorov na kolonocyty. Ide o bunky vystielajúce hrubé črevo a konečník, následne vznikne polyp a z neho rakovina.

„Najlepšie je chodiť na pravidelné preventívne prehliadky, a to každé dva roky. Ak sa nádor prejaví, môže byť už rakovina rozvinutá v pokročilom štádiu. Ľudia často zanedbávajú prvé príznaky, ktorými je najmä bolesť brucha spojená s prítomnosťou krvi v stolici. Pripisujú to zlatej žile, resp. hemoroidom,“ ozrejmil Francisty. Prítomnosť krvi v stolici je podľa neho významným klinickým príznakom a v takom prípade by mal pacient ihneď navštíviť svojho obvodného lekára.

„Vyskytuje sa aj pri iných ochoreniach, neznamená teda hneď prítomnosť rakoviny. Keďže však patríme ku krajinám s najväčším výskytom rakoviny hrubého čreva na svete, nie je čas otáľať,“ uzatvára popradský chirurg.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Zdroj: TASR