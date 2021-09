Zdroj: TASR/Martin Baumann Tvrdá REAKCIA Fica na prejav Čaputovej: ČO je podľa neho zarážajúce? Vystúpenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej so správou o stave SR v pléne Národnej rady (NR) SR potvrdilo, že hlava štátu je predstaviteľkou koalície. 28. september 2021 han Politika

28. september 2021 han Politika Tvrdá REAKCIA Fica na prejav Čaputovej: ČO je podľa neho zarážajúce? Vystúpenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej so správou o stave SR v pléne Národnej rady (NR) SR potvrdilo, že hlava štátu je predstaviteľkou koalície.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico. Prezidentka podľa neho opomenula zodpovednosť súčasnej vlády za dôsledky pandémie na životoch ľudí. Prekvapilo ho, že sa nevenovala stavu verejných financií.

Toto jej vyčíta

Vyčíta jej i výroky, že strach či hnev sú dôsledkom pandémie a že otázku referenda o predčasných voľbách má vyriešiť parlament. Za zarážajúce označil, že vystúpenie využila na propagáciu očkovania.

„Neviem, prečo sa pani prezidentka stavia do tejto polohy. Predsa povinnosťou prezidenta je byť nadstranícky, byť hlavou štátu, reprezentovať krajinu a poukazovať na dobré aj zlé veci. Bol to prejav člena vládnej koalície,“ vyhlásil. Podotkol, že hlava štátu preniesla na opozíciu zodpovednosť za stav v spoločnosti, za hnev, zlosť či strach. Odmieta, že by Smer-SD pracoval s týmito emóciami.

„Pracujeme s faktickými informáciami, ktoré potvrdzujú, že štát je v úplnom rozklade,“ podčiarkol s tým, že opozícia si robí len svoju prácu.

Čo jej Fico vytkol a s čím nesúhlasí, nájdete na ďalšej strane.

Zdroj: TASR