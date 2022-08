Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Čaká nás spln v znamení VODNÁRA. Ako sa prejaví? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 8. do 14. augusta 2022? 7. august 2022 Magazín

7. august 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Čaká nás spln v znamení VODNÁRA. Ako sa prejaví? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 8. do 14. augusta 2022?

V piatok 12. augusta o 2:38 hod. nastane spln v znamení Vodnára. „Je to dom snov, splnených prianí. Poproste Lunu o pomoc,“ približuje astrologička Valika Polčicová.

BARAN

Máte pred sebou veľmi príjemný pracovný týždeň počas ktorého sa vám bude dariť úspešne dokončiť všetko, čo ste si naplánovali. Zo strany vašich zamestnávateľov budete cítiť podporu a ochotu pomáhať vám vo vašich aktivitách, pretože máte na svojej strane ich dôveru a spokojnosť s vašimi dosahovanými výsledkami. Aj vaše súkromie bude pokojné, okrem pondelka a utorka, kedy budete musieť doma riešiť menšie nedorozumenia. Víkend bude naplnený láskou.

BÝK

V priebehu týchto dní sa vám za pomoci vašich nadriadených darí presadzovať do praxe nové nápady, projekty, plány a názory. Ste so sebou spokojní, máte optimistickú náladu. Vy, ktorí uvažujete, že by ste začali pracovať v podnikateľskom sektore, máte na tento krok ideálne podmienky. Váš osobný život bude v tomto týždni trochu podobný ako plavba na vlnách. V stredu a vo štvrtok budete vašimi partnermi zaplavovaní láskou, v sobotu, naopak, medzi vami budú ťažké mraky v podobe ostrých hádok a až v nedeľu bude pokoj a pohoda.

BLÍŽENCI

V tieto dni sa necítite dobre, ani sami neviete prečo nemáte dobru náladu, ale napriek tomu sa vám na vašom pracovisku darí, ste úspešní vo všetkom, do čoho sa pustíte. No ak môžete, tak radšej tento týždeň si vyberte dovolenku a doprajte si poriadny oddych. Váš osobný život nie je v ničom blokovaný niečím negatívnym. Dokonca v oblasti lásky sa vám darí až moc. Ste zamilovaní, milovaní, šťastní.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk