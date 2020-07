20. júl 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Nov Raka vám pomôže vyriešiť jeden problém

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 20. júla - 26. júla 2020?

V pondelok 20. júla máme NOV v znamení Raka o 18:30 hodine. Ak máte problém s rodičmi, alebo naopak, požiadajte o pomoc Lunu.

Baran

V pondelok sa v zamestnaní pripravte na náročný deň. V utorok sa to trochu zlepší. Od stredy až do piatku by ste mali vážne zabrať najviac ako dokážete, pretože vám nebeská obloha praje. Mali by ste s týchto dní vyťažiť aj v rámci vašej kariéry. V súkromí si počas štvrtku a piatku ustrážte vaše tendencie vyvolávať hádky medzi vami a partnermi. Bola by to len zbytočná strata energie. Aj tak sa v priebehu víkendu udobríte. A bude to naozaj vášnivé a vzrušujúce udobrovanie.

Býk

Na pracovisku sa snažte urobiť všetko, čo máte naplánované v termíne od pondelka do stredy. Máte na svoje strane podporu nebeskej oblohy či u v oblasti finančných investícií, ale aj v postupe na kariérnom rebríčku. Naopak, počas štvrtka a piatku buďte veľmi opatrný. V oblasti citov a lásky sa vám bude dariť hlavne v utorok a v stredu. Budete si ich užívať plným priehrštím. Cez víkend medzi vami a partnermi hrozia menšie nedorozumenia. Snažte sa im vyhnúť.

Blíženci

Ak chcete urobiť niečo pre vašu kariéru alebo si chcete zlepšiť finančné zázemie, potom na to máte ideálne dni pondelok a piatok. Aj zo strany vesmíru máte podporu. Utorok až štvrtok sa nebude diať nič mimoriadne. V pondelok by ste mali vašich partnerov prekvapiť niečim milým, napríklad romantickou večerou. Ak sa vám v priebehu piatka podarí vyhnúť menší škriepkam medzi vami, môžete si byť istý, že vám cez víkend na oplátku pripravia oni niečo, čo bude pre vás veľmi príjemné.

Rak

Od pondelka do stredy sa vám na pracovisku bude dariť hlavne vo finančných záležitostiach. Skúste si v toto obdobie kúpiť nejaký los alebo si podajte nejakú lotériu. Zostávajúce pracovné dni tohoto týždňa sú v pohode, ale vy tak nebudete cítiť. V utorok a v stredu vám hviezdy v láske prajú a podporujú vás v aktivitách, ktoré sú s ňou spojené. Preto vy, nezadaný, určite neseďte doma, ale vyberte sa niekam von do spoločnosti.

Lev

Celý tento pracovný týždeň je pre vaše znamenie jednoducho úžasný. Môžete presadzovať všetky vaše plány alebo nové projekty. Všetko vám bude vychádzať. Môžno sa v priebehu týchto dni nedočkáte uznania a pochvaly, ale zaručene sa ich dočkáte v krátkom čase. V pondelok máte nádherný deň na lásku a prejavy citov. V piatok vás budú vaši partneri potrebovať. Preto by bolo dobré, ak by ste si pre nich našli dostatok času. Buďte si istý, že to náležite ocenia.

Panna

Pondelok a piatok sú dni, počas ktorých sa vám bude dariť zlepšiť si vaše finančné prostriedky, ale aj vaše pracovné postavenie. Od utorka do štvrtku sa vo vašom zamestnaní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti. Už v pondelok si môžete s partnermi urobiť pekný romantický večer a ak sa vám podarí v priebehu piatka zabrániť menším roztržkám medzi vami, môžete cez víkend k tej romantike pridať aj niečo vzrušujúce. Vaše polovičky určite nebudú protestovať.

Váhy

Od pondelka do stredy sa snažte urobiť všetky vaše úlohy a povinnosti, ktorými vás vaši nadriadení poverili. Máte na svojej strane aj priazeň nebeskej oblohy. Naopak, počas štvrtka a piatka neriešte žiadne dôležité veci. Buďte vo všetkom opatrný. V priebehu utorka a stredy si budete môcť plným priehrštím užívať všetko, čo je spojené s citmi a láskou. Cez víkend sa pripravte na to, že medzi vami a vašimi partnermi môže dochádzať k menším nedorozumeniam. Snažte sa im vyhnúť. Bola by to len zbytočná strata energie.

Škorpión

Celý tento pracovný týždeň bude pre vaše znamenie pokojný až pohodový, ale vy sa s toho nedokážete tešiť, pretože ste s predchádzajúcich dní vnútorne akoby v kŕči. Aj v osobnom živote máte pred sebou pokojné dni, preto by bolo fajn ak by ste ich využili na uvoľnenie,relax a oddych. Streda je pre vás priaznivá na spoločné aktivity s vašimi partnermi niekde nerušene vo vašom súkromí. Víkend trávte niekde vonku s priateľmi, alebo širšou rodinou.

Strelec

V tento pracovný týždeň sa vám nebude vôbec dariť. A aj to málo čo dosiahnete, si budete musieť naozaj veľmi tvrdo odmakať. Neočakávajte ani uznanie, či pochvalu za vašu snahu. Ideálne by bolo, ak by ste mohli byť na dovolenke. Úplne opačne to máte v oblasti citov a lásky. Vaša charizma pôsobí na vaše okolie priam ako magnet. Máte pred sebou naozaj vzrušujúci víkend. Bude zaujímavé, ako si dokážete poradiť s tak veľkým záujmom o vašu osobu.

Kozorožec

V tieto dni podávate naozaj vynikajúce pracovné výkony. Vaši nadriadení sú s vašimi výsledkami nadmieru spokojní. Bohužiaľ, na tom najdôležitejšom, na financiách nebudete cítiť adekvátnu odozvu. Vydržte, aj to príde. Od pondelka bude medzi vami a vašimi partnermi napätie, ktoré vyvrcholí vo štvrtok vašim emočným výbuchom. Nebuďte taký tvrdohlavý vo vašich názoroch, pretože ohrozujete váš vzťah možným rozchodom alebo rozvodom.

Vodnár

V pondelok a v utorok to máte na pracovisku naozaj náročné. Streda a štvrtok sú v pohode, ale piatok využite na plno. Môžete prezentovať nie len svoju profesionalitu, ale aj seba samých ako všestranne talentovaných. V súkromí máte nádherné dni na lásku v priebehu pondelka a utorka. Vo štvrtok vám hrozia nedorozumenia s partnermi, pretože majú pocit, že ich zanedbávate kvôli vašej robote. Snažte sa im preto všetko vynahradiť počas víkendu.,

Ryby

Aj tento týždeň je u vás v zamestnaní pokoj a pohoda. Môžete poľaviť vo vašom pracovnom nasadení. Ak ste niekde na dovolenke, tak si ju budete v tieto dni príjemne užívať. V partnerskom spolužití sa už v pondelok budú vyskytovať hádky, ale v stredu si to medzi sebou všetko vysvetlíte a upokojíte. Nadchádzajúci víkend si naplánujte v pohodlí domova, navarte dobrú večeru a spoločne si užívajte romantiku letných nocí.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.