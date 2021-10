Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia čakajú krásne a romantické chvíle? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 18. - 24. októbra? 18. október 2021 Magazín

Baran

Máte pred sebou psychicky nesmierne náročný pracovný týždeň, pretože sa u vás v zamestnaní chystajú zmeny, ktoré nebudú pre vás príjemné. A to budete veľmi zle znášať. Narušia aj váš zabehnutý rytmus. Určite by ste nemali byť tvrdohlaví, ale snažte sa s nimi čo najskôr stotožniť. Mohli by ste si inak skomplikovať vašu pozíciu. V súkromí máte počas pondelka a utorka pred sebou krásne a romantické chvíle v spoločnosti vašich partnerov. To vám aspoň trochu zlepší náladu.

Býk

V zamestnaní sa v priebehu týchto dní budete cítiť ako ryba vo vode, pretože všetko do čoho sa pustíte vám vychádza na sto percent a k tomu všetkému budete zaradení do zmien, ktoré sa pripravujú a tie vám zaručujú zlepšenie vášho doterajšieho pracovného zaradenia. Rovnako v osobnom aj citovom živote ste v tomto týždni spokojní a šťastní. Podeľte sa o to všetko aj s priateľmi, napríklad cez víkend pre nich usporiadajte menšiu párty.

Blíženci

Práca vám ide od ruky, dosahujete mimoriadne dobré výsledky, ktoré vám zaručujú aj veľmi slušné zisky. Samozrejme, že to má aj pozitívny dopad na vašu kariéru, takže je dôvod, aby ste sa cítili spokojní a v úplnej pohode. V súkromí ste spokojní. Vaša charizma priťahuje opačné pohlavie a vy si to dobre uvedomujete, takže je len na vás ako, s kým a kde to využijete.

Rak

V pondelok a v utorok sa vám veľmi dobre darí pracovne i finančne. V stredu si dávajte pozor, tento deň preverí vašu trpezlivosť a odolnosť čeliť prekážkam. Štvrtok a piatok ste opäť na koni a zvládate všetky vaše povinnosti na výbornú. V osobnom živote sa streda pre vás stáva dňom lásky, lásky a ešte raz lásky. Aj zostávajúce dni budú príjemné, milé, nekonfliktné, proste úžasné.

