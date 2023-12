8. december 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska UFO neďaleko Trnavy? Posádka auta bola v šoku: Nad hlavami im preletel lietajúci tanier Vnučka opísala šokujúci zážitok. Tvrdí, že v obci neďaleko Trnavy videla UFO.

Trojčlenná posádka auta mala 4. decembra spozorovať UFO neďaleko Trnavy. Neidentifikovateľný objekt sa mal objaviť krátko pred 19.00 hodinou na hlavnej ceste medzi Zvončínom a Suchou nad Parnou. Lietajúci tanier mal letieť pomerne nízko nad ich hlavami.

„Išli sme s mamou a babkou z Trnavy a prešli sme okolo autobusovej zastávky vo Zvončíne. Pokračovali sme v ceste až zrazu na konci dediny z pravej strany preletel lietajúci tanier. Prechádzal nad nami, v takom uhle, že bol ako keby pred nami. Bolo to veľké a podľa môjho odhadu asi vo výške 10 metrov. Nemám dobrý odhad,ale bolo to úple nízko,“ opísala nezvyčajný zážitok vnučka, ktorá sedela v aute s mamou a babkou. Aj oni videli, to čo opisuje dievča.

Nejde o prvý prípad

Objekt nevydával žiadny zvuk. „Svietili tam tri červené svetlá a okolo bol zelený pás. Pri pohybe sa to točilo a letelo to asi 30–50 kilometrov za hodinu. Boli sme v šoku, preto tieto údaje sú len približné. Po pár sekundách sme už nič nevideli,“dodala.

Táto oblasť pri Trnave, vrátane Borovej či Pezinku, patrí podľa ufológa Miroslava Karlíka z trnavského UFO klubu k lokalitám s častým výskytom podobných javov.

Domnieva, že je to prítomnosťou elektrárne v Jaslovských Bohuniciach či akejsi medzi-dimenzionálnej brány v Karpatoch.

UFO pozoruje roky

Výskyt neznámeho lietajúceho objektu v tejto lokalite preto vedúceho klubu neprekvapil. UFO už viackrát pozoroval aj on sám.

Hlásenia klub zaznamenáva od roku 1990 a dovedna ich prijal takmer 400. Všetky preverujú, či nejde o podvod. V minulosti sa im stalo, že maketu UFO niekto vyrobil a potom vyfotil. V nedávnom prípade zo Zvončína však podľa ufológa rozhodne nešlo o podvrh. „Pozorovanie ešte preverujeme, ako v každom podobnom prípade,“ dodáva ufológ Miroslav Karlík.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk