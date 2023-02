Ukrajina vydala poštovú známku: Banksyho maľba pripomína prehrávajúceho Putina v džude

Tá zobrazuje dieťa vyhrávajúce v zápase v džude nad dospelým mužom evokujúcim ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Táto maľba sa objavila na stene zničenej budovy v ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva, kde ruské sily na začiatku svojej ofenzívy leteckými útokmi úplne zdemolovali množstvo budov.

AFP približuje, že maľba odkazuje na šéfa Kremľa, ktorý je fanúšikom bojových umení a bol držiteľom čierneho opasku v džude, ktorý mu však Medzinárodná džudistická federácia (IJF) po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odobrala.

V Boroďanke sa vlani objavilo aj ďalšie dielo tohto svetoznámeho umelca – išlo o dve deti, ktoré sa hojdajú na protitankovom ježkovi.

Ďalšie dielo pripisované Banksymu – gymnastka s fixačným golierom na krku mávajúca stuhou – sa objavila aj na zničenej budove v meste Irpiň.

Boroďanka, Irpiň a ďalšie predmestia Kyjeva sa stali symbolom ruských zločinov po tom, čo tam po stiahnutí sa ruských vojakov koncom marca a začiatkom apríla v uliciach i v masových hroboch našli stovky tiel zabitých civilistov.

Another mural in the town of Borodyanka — of a small boy doing a judo throw on a man — also looked like it might be Banksy’s, although it was not posted on his Instagram page. Russian President Vladimir Putin is a judo practitioner. https://t.co/5tXNDVuzwX pic.twitter.com/LCsPzF326F