12. december 2022 Tlačové správy Ušetrite s privátnymi značkami: Poradíme vám, ako na to Čakajú vás predvianočné nákupy potravín? Aby ste si mohli dopriať všetko, na čo máte chuť, skúste sa zamerať na privátne značky Kauflandu, ktoré vás potešia nielen kvalitou, ale aj cenou.

Vianoce síce patria medzi najkrajšie dni v roku, no zároveň môžu predstavovať mimoriadne veľkú záťaž pre našu peňaženku. Pokiaľ ešte nepoznáte sortiment obľúbených a cenovo výhodných privátnych značiek K-Classic, K-Bio či K-Favourites, ktoré nájdete vo všetkých predajniach spoločnosti Kaufland, je najvyšší čas to napraviť.

„Našim zákazníkom sa snažíme ponúknuť to najlepšie od našich dodávateľov. Záleží nám na tom, aby odchádzali z predajní spokojní, a to nielen pred Vianocami. V širokej ponuke tovaru preto počas celého roka nájdu okrem iného aj vysoko kvalitné produkty našich privátnych značiek, a to za výhodné ceny,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Tipy na predvianočné nákupy

Aby ste svoj rodinný rozpočet zbytočne nezaťažovali, máme pre vás niekoľko dobrých tipov, ako nakúpiť výhodnejšie. V Kauflande môžete okrem výhod pre majiteľov vernostnej karty Kaufland Card či pravidelných akcií na vybrané produkty objaviť aj skutočné poklady, ktoré vám pomôžu pripraviť nezabudnuteľné vianočné menu a pohostiť každú návštevu.

Značka K-Classic, ktorá tento rok získala v marketingovom programe Dôveryhodné značky ocenenie Najdôveryhodnejšia privátna značka na Slovensku, je tým najlepším dôkazom, že špičková kvalita nemusí stáť veľa. V jej širokom sortimente nájdete už viac ako 1000 produktov.

Sortiment pod značkou K-Favourites vás prekvapí exkluzívnou ponukou gurmánskych potravín, vrátane širokej ponuky mäsa, syrov, orechov i marmelád so 75 % podielom ovocia.

Kaufland je presvedčený, že bioprodukty nemusia byť drahé. Preto je jeho sortiment K-Bio nielen pestrý, ale aj cenovo výhodný. Navyše sa môžete spoľahnúť, že všade tam, kde nájdete logo K-Bio, je bio kvalita zaručená. Všetky produkty sú vyrábané podľa predpísaných EÚ Bio smerníc, teda okrem iného neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy.

Milovníci rastlinnej stravy a všetci tí, ktorí trpia rôznymi potravinovými intoleranciami, si svoje menu poľahky pripravia aj pomocou produktov privátnych značiek K-Free a K-take it veggie. Tipy na chutné recepty nájdete tiež vo Veggie Kaufland online kuchárke .

. Pre tých, ktorí si Štedrý večer nevedia predstaviť bez chutnej rybky, odporúčame vyskúšať ponuku čerstvých rýb K-Blue Bay. Neprehliadnite ani vybrané vína Cultura Vini a pivné špeciály Stephans Bräu. Za zmienku stojí aj nepotravinový tovar Kauflandu, vrátane hračiek Kidland® a elektroniky SwitchOn®, vďaka ktorému budete môcť vybaviť všetky nákupy pod jednou strechou.

Kaufland neustále rozširuje aj svoj produktový rad K-Z lásky k tradícii, v rámci ktorého vo všetkých 74 predajniach na Slovensku ponúka domáce mliečne i mäsové výrobky, vyrobené zo slovenských surovín na základe osvedčených receptúr, ako aj vajcia z voľného výbehu.

Ohľaduplne voči životnému prostrediu

Hoci je cena pri „privátkach“ dôležitá, nie je to jediný dôvod, prečo si zaslúžia patriť do vášho nákupného košíka. Každý výrobok privátnych značiek Kaufland musí spĺňať vysoké štandardy kvality, chuti a bezpečnosti.

Jedným z cieľov spoločnosti je, aby bol sortiment privátnych značiek čo najviac trvalo udržateľný a šetrný voči planéte. Prísny výber dodávateľov, čo najkratšie dodacie trasy, používanie medzinárodných certifikátov, ako je Fairtrade alebo Rainforest Alliance, členstvo v celosvetovej organizácii pre bezpečné a zodpovedné poľnohospodárstvo GLOBALG.A.P., ale aj znižovanie tuku, cukru a soli v potravinách pod vlastným logom, patrí medzi bežné štandardy, ktoré Kaufland dlhodobo dodržiava.

Inšpirácia na sviatočný stôl

Pokiaľ rozmýšľate, čím by ste svojich blízkych tento rok kulinársky prekvapili, stavte na tradičné pirohy podľa receptu foodblogera Pána Tymiána. Toto vianočné jedlo plné kvalitného mäsa, orechov a byliniek vám doma vyčaruje tú pravú sviatočnú atmosféru! Prajeme dobrú chuť :)

Cesto:

500 g polohrubej múky K-Classic

1 vajce

100 ml vody

180 g uvarených zemiakov v celku

soľ

Plnka:

240 g bravčovej panenky

240 g K- Favourites Mortadella Bologna

1 čl čierneho korenia

soľ

1 hrsť čerstvej šalvie

100 g masla

50 g lieskových orechov

1 hrsť čerstvej šalvie

Postup: Uvarené zemiaky zbavíme šupy a na strúhadle najemno nastrúhame. Múku, vajce, vodu, soľ a postrúhané zemiaky spolu zmiešame a vypracujeme do hladkého cesta. Bravčovú panenku zbavíme blán a šliach a nakrájame na čo najmenšie kúsky, prípadne pomelieme. Rovnako postupujeme aj pri Mortadelle. Obe suroviny spolu zmiešame, jemne osolíme a okoreníme. Takto pripravenú zmes dáme na hodinu do chladničky odpočívať.

Pripravené cesto na pirohy vyvaľkáme na hrúbku asi 2 mm a formičkou alebo pohárom z neho vyrežeme kruhy, ktoré budeme plniť mäsovou plnkou. Do stredu pripraveného cesta dáme lyžičkou náplň. Jednu stranu cesta preklopíme cez náplň a vidličkou okraje spojíme. Pirohy varíme v osolenej vode, sledujeme kým nevyplávajú na hladinu a potom ich varíme ešte 4 – 5 minút. Hotové jedlo prelejeme rozpusteným maslom a na zaver pridáme nasekané lieskovce a čerstvé lístky šalvie.

