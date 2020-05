1. máj 2020 Katarína Winklerová Rôzne V legendárnej budove na nábreží Dunaja bude veľká piváreň

Počas výstavby prvej časti komplexu Eurovea bola budova dočasné využívaná ako showroom, odvtedy sa jej interiér využíval len na občasné podujatia. Zmeniť sa to má až teraz.

Ktovie, ako by to s významnou architektonickou pamiatkou dopadlo, ak by sa nestavala Eurovea. Ako jedna z mála priemyselných pamätihodností v našom meste sa Sklad číslo 7 podarilo zachrániť.

Zlákal aj filmárov

V roku 2001 sklad vytváral kulisu pri natáčaní amerického filmu Uprising o povstaní v židovskom gete vo Varšave. O pár rokov neskôr sklad číslo 7 zrekonštruovala spoločnosť Ballymore, ktorá stavala aj vedľajšie obchodné centrum s bytmi. V marci 2008 ho sprístupnili verejnosti. V súčasnosti zdobí nábrežie Dunaja a slúži ako priestor na rôzne firemné konferencie, večierky a výstavy.

Bratislavský unikát

Bratislavské prístavisko bolo významným bodom na Dunaji už na konci 19. storočia. S rozvíjajúcou sa plavbou po roku 1918 na brehu rieky v oblasti, kde dnes stojí Eurovea, vyrástlo viacero skladov. Spočiatku boli drevené, neskôr ich nahradili prízemné murované stavby.

Architektonicky zaujímavý Sklad číslo 7 bol súčasťou Zimného prístavu. Medzi ostatnými skladmi vynikal veľkosťou i monumentálnym stvárnením. Má železobetónovú konštrukciu, čo bolo v časoch jeho vzniku, v roku 1922, v našich končinách výnimočné.

Za povšimnutie stoja aj stĺpy skladu, ktoré nesú mimoriadne veľkú záťaž. Zároveň však vytvárajú katedrálovo palácový vzhľad. Stavbu projektovala a realizovala firma Karla Skorkovského, ktorá vznikla v roku 1911 v Prahe. Bratislavskú pobočku však založili až o dvadsaťjeden rokov neskôr.

Budova bola v roku 1986 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2007 sa spustila jej rekonštrukcia, ktorá však nebola ukončená, keďže sa týkala z veľkej časti len exteriéru. Počas výstavby prvej časti Eurovey bola dočasné využívaná ako showroom, odvtedy sa však jej interiér použil len na občasné podujatia. Zmeniť sa to má až teraz.

Sklad prechádza rekonštrukciou

Developer J&T Real Estate dostal v roku 2019 stavebné povolenie pre zmenu stavby pred dokončením. Čo znamená rekonštrukciu budovy Skladu č. 7.

Ako povedal pre portál yimba.sk výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán Sklad č. 7 by mal oživiť promenádu vďaka aktívnemu parteru a prevádzkam na prízemí. „Sklad č. 7 ako historická dominanta nábrežia je predurčená na to, aby v budúcnosti vďaka živému parteru obohatila ponuku promenády v Eurovea City. Na najnižšom podlaží pribudnú gastro prevádzky. Na základe stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky sa spustili prípravné práce,“ uviedol Pelikán.

Na pivo do Skladu č. 7

V budove by mal vzniknúť aj pivovar Bradáč. Heineken už pred časom úradom predložil zámer, ktorý počíta s výstavbou pivovaru v objekte pri obchodnom centre Eurovea.

Podľa spoločnosti Heineken by mal mať minipivovar Bradáč ročnú kapacitu na úrovni 6 000, resp. 7 500 hektolitrov za rok. S týmito číslami by sa zaradil medzi najväčšie minipivovary v krajine. Pivovar plánuje do priestoru investovať približne 1,6 milióna eur. Realizácia tohto smelého projektu by mala naštartovať ešte tento rok.

