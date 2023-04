6 Galéria Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová V pivnici uväznili 367 Ukrajincov: Rusi im povedali, že ich prišli oslobodiť Prezidentka Zuzana Čaputová sa pozrela na miesto, kde ruskí vojaci väznili obyvateľov ukrajinskej obce. V stiesnených priestoroch jedenásť ľudí zomrelo. 29. apríl 2023 Zo zahraničia

29. apríl 2023 Zo zahraničia V pivnici uväznili 367 Ukrajincov: Rusi im povedali, že ich prišli oslobodiť Prezidentka Zuzana Čaputová sa pozrela na miesto, kde ruskí vojaci väznili obyvateľov ukrajinskej obce. V stiesnených priestoroch jedenásť ľudí zomrelo.

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v sobotu 29. apríla na Ukrajine obec Jahidne v Černihivskej oblasti. Ako sama uviedla, na to, čo tam videla a počula, sa jej ťažko hľadajú slová.

„Takmer mesiac tu v pivnici miestnej školy bolo väznených všetkých 367 obyvateľov obce. V malých stiesnených priestoroch, v zime, bez svetla, bez možnosti vyjsť von, ľahnúť si. Boli tu maličké deti, starí aj chorí ľudia. Dusili sa, niektorí to psychicky neuniesli. 11 z nich toto trápenie neprežilo,“ priblížila prezidentka na sociálnej sieti.

Prečo to robia?

Do pivnice ich nahnali ruskí vojaci. „Keď som sa dnes preživších pýtala, čo im odpovedali na to, prečo to robia, tak im povedali, že ich prišli oslobodiť. A pritom im nedovolili ani vyniesť a pochovať tých, ktorí v pivnici zomreli,“ uviedla prezidentka.

Dodáva, že priamo nad pivnicou pritom celý čas sídlil štáb ruských okupantov, ktorí ľudí pod nimi používali ako živé štíty.

„Ťažko nájsť slová k utrpeniu, ktoré ľudia v dedinke Jahidne a iných ukrajinských obciach zažili a naďalej zažívajú. Keď sme sem prichádzali, bol znovu vyhlásený poplach. Miestni dnes spomínali na obdobie, ktoré prežili (a vtedy nevedeli, či ho vôbec prežijú). Ešte stále však nie sú v mieri a tá hrozba krutosti a smrti nad nimi ešte aj dnes visí. Považujem za nesmierne dôležité, aby sme im voči tejto nespravodlivosti aj ďalej pomáhali,“ konštatuje prezidentka.

