V prírode si dajte POZOR! Na Slovensku sa premnožil prudko JEDOVATÝ chrobák Na Slovensku sa premnožil nebezpečný chrobák. Nechytajte ho, je prudko jedovatý!

Na našom území sa zvýšil počet májky fialovej aj obyčajnej.

Práve májka fialová je najjedovatejší chrobák na Slovensku.

Hoci je tento chrobák na prvý pohľad veľmi pekný, v žiadnom prípade by ste ho nemali chytať do rúk. A nemôže za to fakt, že jeho spoločenská hodnota je 90 eur.

Prudko jedovatý!

„V prípade nebezpečenstva, keď sa cíti ohrozený, napríklad pri dotyku, vylučuje májka žltkastú tekutinu – svoju hemolymfu, ktorá sa podobá olejovým kvapkám. Hemolyfma obsahuje prudko jedovatý alkaloid kantaridín, ktorý môže byť pre človeka smrteľný už pri požití veľmi malej dávky a to 30 miligramov. Tento jed dokonca v minulosti častokrát využívali traviči,“ upozorňuje portál iMeteo.sk.

Vyzerá ako popálenina

Ako vám je z opisu jasné, májku by ste nemali chytať do rúk. Server pripomína, že hemolymfa májky spôsobila problémy deťom a dospelým ľuďom už aj v minulých rokoch: „V prípade vylúčenia tekutiny na kožu sa postihnuté miesto veľmi ťažko hojí. Pripomína popáleninu a nepríjemne bolí.“

Ako píše iMeteo.sk, dnes na májky môžete natrafiť pri každej prechádzke a nájdete ich veľké množstvo. Májky môžu naklásť až tisícky vajíčok, z ktorých sa neskôr vyliahnu malé larvy, ktoré sa nazývajú triungulinus.

Prvá pomoc

Univerzitná nemocnica Bratislava pred niekoľkými rokmi opísala prvú pomoc pri kontakte s jedom májky. Ak sa dostane pokožka do kontaktu s jedom, postihnuté miesto treba dôkladne umývať mydlom a vodou po dobu 10–15 minút.

Pokiaľ bolesť pretrváva, treba kontaktovať lekára. „Májka ma rada teplo, môžete ju uvidieť kdekoľvek na lúke. V blízkosti Bratislavy sa s ňou môžeme stretnúť napríklad v okolí Bielej vody alebo na Devínskej Kobyle, často aj v okolí čunovských jazier,“ informovala nemocnica.

