Bojujete s nachladnutím či chrípkou? Tento vitamín vás postaví na nohy!

Vitamín D má množstvo prospešných účinkov, pomáha napríklad pri liečbe nachladnutia či chrípky. Získať ho možno prirodzene zo slnka, vhodné je však dopĺňať ho aj umelo, a to najmä v zimných mesiacoch. Poukázala na to farmaceutka Jana Kucková z lekárne Dr. Max v Žiline.

„Slovensko sa zaraďuje k vitamín D-deficitným krajinám, a preto je vhodné vitamín D dopĺňať umelo, zvlášť v zimných mesiacoch,“ ozrejmila s tým, že najprirodzenejším zdrojom vitamínu D je slnečné žiarenie a počas zimy môže jeho hladina v krvi klesnúť až o polovicu.

Pri čom všetkom pomáha?

Vitamín D má dôležitú úlohu v liečbe bolesti a svalov, kostí a osteoporózy. Má imunostimulačný a protizápalový účinok, ktorý sa využíva pri poruchách imunitného systému.

Zlepšuje a urýchľuje liečbu pri nachladnutí, chrípke a iných infekciách.

Nevyhnutný je aj pre normálny vývoj a funkciu mozgu. Používa sa aj na vylepšenie nálady u ľudí trpiacich chronickými psychickými poruchami a dlhodobou únavou. Vitamín D má takisto vplyv na normálnu funkciu pokožky.

Dve formy

V doplnkoch výživy je k dispozícii v dvoch formách – D2 a D3. „D3 je živočíšna forma a D2 je rastlinná forma vitamínu D. Môže sa zdať, že vitamíny D2 a D3 sú v nutričných hodnotách rovnaké, ale pri vysokých dávkach je vitamín D2 menej účinný a má kratšiu trvanlivosť,“ vysvetlila Kucková.

Vitamín D sa vyskytuje na trhu vo forme rybieho oleja, tabliet alebo kapsúl. Výhodou kapsúl je podľa odborníčky obsah olejového nosiča pre lepšie vstrebanie. Pre malé deti sú dostupné kvapky.

Buďte opatrní!

Vitamín D je vhodné podávať ľuďom nepohybujúcim sa často na slnku aj deťom približne do predškolského veku. O presnej dávke a nutnosti sa treba poradiť s pediatrom. Naopak, užívať by ho nemali napríklad ľudia so zvýšenou hladinou vápnika v krvi.

„Opatrní buďte aj vtedy, ak máte ochorenie pečene a obličiek či močové kamene. Rovnako ak trpíte na nejakú srdcovú chorobu alebo máte ochorenie prištítnych teliesok,“ priblížila odborníčka. Upozornila, že napríklad lieky na epilepsiu, protizápalové steroidné lieky či antituberkulotiká môžu účinnosť vitamínu D znižovať. Pri užívaní vitamínu D je takisto dobré vyhnúť sa konzumácii alkoholu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR