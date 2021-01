4. január 2021 Správy Vianoce boli prakticky bez snehu: Nový rok však už prinesie prvú nádielku!

Trvalo to dlho, ale na Slovensko konečne mieri snehová nádielka. Portál iMeteo informuje o blížiacej sa bielej prikrývke, doraziť má už čoskoro.

Počas nasledujúcich hodín čaká Slovensko opäť nepriaznivé počasie a to najmä severnú a východnú polovicu, kde sa očakáva aj sneženie, ktoré by mohlo byť aj výdatnejšie. Napadne niekoľko centimetrov nového snehu. Informuje o tom portál iMeteo.sk na svojej webstránke.

Vysoké teploty končia

„Pondelok priniesol na naše územie hmlisté a oblačné počasie. Za hmlistým počasím môže príliv teplého a vlhkého vzduchu. Vďaka nemu máme na našom území aktuálne pomerne vysoké teploty. Najvyššie teploty sú na juhu, kde v Dudinciach je až +8,4 °C. Toto sa však už čoskoro skončí a Slovensko potrápi sneženie, ktoré prinesie aj komplikácie na cestách,“ spresňuje spomínaný portál.

Za príchodom sneženia môže podľa neho tlaková níž, ktorá sa teraz veľmi rýchlo presúva cez Srbsko, Rumunsko nad Maďarsko a počas noci postúpi cez východné Slovensko nad južné Poľsko.

Koľko cm spadne?

Ako sa dostane nad naše územie, tak začne prinášať zrážky a súčasne od severu vtiahne o čosi chladnejší vzduch, vďaka čomu poklesne hranica sneženia.

„Spočiatku by malo pršať, ale ako sa bude do našej oblasti prepadať chladnejší vzduch, tak začne hranica sneženia klesať a postupne sa vo vyšších polohách rozsneží. Sneženie by malo byť celkom intenzívne. Očakáva sa, že napadne od 10 do 15 cm snehu, ale na východných a juhovýchodných návetriach v oblasti Spiša, môže napadnúť až do 20 cm čerstvého snehu,“ priblížili ďalej z iMeteo.sk.

Sneženie by už ráno mohlo spôsobovať komplikácie na cestách najmä v oblasti horských priechodov severného Slovenska. Na ďalšiu snehovú nádielku na Slovensku si následne musíme počkať do Troch kráľov.

