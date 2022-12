4 Galéria Zdroj: RMHC Vianočné samolepiace menovky potešia najbližších a pomôžu deťom v slovenských nemocniciach Vianoce sa pomaly blížia a pre mnohých ide o najkrajšie sviatky roka. Je to čas, kedy rodiny spolu zasadnú k štedrovečernému stolu a deti sa tešia na darčeky pod vianočným stromčekom. Niektoré deti však trávia chvíle počas Vianoc v nemocnici bez svojich najbližších. 6. december 2022 Tlačové správy

6. december 2022 Tlačové správy Vianočné samolepiace menovky potešia najbližších a pomôžu deťom v slovenských nemocniciach Vianoce sa pomaly blížia a pre mnohých ide o najkrajšie sviatky roka. Je to čas, kedy rodiny spolu zasadnú k štedrovečernému stolu a deti sa tešia na darčeky pod vianočným stromčekom. Niektoré deti však trávia chvíle počas Vianoc v nemocnici bez svojich najbližších.

Podať pomocnú ruku im môžete aj vy, a to prostredníctvom charitatívnej aktivity neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC) prebiehajúcej vo všetkých prevádzkach spoločnosti McDonald’s. Od 24. novembra môžete prispieť k pomoci objednávkou vianočných menoviek na darčeky. Výťažok z predaja poputuje na rekonštrukcie detských oddelení v slovenských nemocniciach.

Zákazníci McDonald’s si môžu aktuálne k obľúbenému jedlu a nápoju objednať vianočné samolepky v tvare menoviek na darčeky, ktorými podporia aktivity neziskovej organizácie RMHC. Tá od roku 2003 vytvára blízkosť pre rodiny hospitalizovaných detí, a to vďaka rekonštrukciám nemocničných izieb, spoločných priestorov detských oddelení či zabezpečovaním zdravotníckych prístrojov. Návštevníci reštaurácií majú k dispozícii 6 kusov samolepiacich menoviek v hodnote 1 eura. S ich pomocou tak dokážu originálne vyzdobiť vianočné darčeky pre svojich najbližších a zároveň podporia slovenské nemocnice a spríjemnia pobyt malým pacientom.

Rekonštrukcie detských nemocničných oddelení na Slovensku

Neziskovej organizácii RMHC sa vďaka takýmto charitatívnym aktivitám, ako sú vianočné menovky, samolepky ručičiek či iným podporným projektom, podarilo dokončiť viaceré rekonštrukcie v nemocniciach naprieč celým Slovenskom. Z pomoci sa naposledy tešili hospitalizované deti a odborný personál na Klinike detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre, Oddelení dojčiat a batoliat Univerzitnej nemocnice v Martine a na Oddelení ORL Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V súčasnosti sa finalizuje už aj rozsiahla dvojročná rekonštrukcia priestorov oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Zrekonštruované izby na Oddelení dojčiat a batoliat Univerzitnej nemocnice v Martine / Zdroj: RMHC

„RMHC doposiaľ zrekonštruovala priestory v jedenástich slovenských nemocniciach za viac ako 710 000 eur a vo svojej činnosti plánuje pokračovať aj v ďalšom roku. Samozrejme, bez podpory nášho zakladajúceho partnera, spoločnosti McDonald´s, ako aj jej zákazníkov by pomáhanie hospitalizovaným deťom a ich rodinám nebolo možné. Počas adventu majú návštevníci reštaurácií McDonald´s možnosť prispieť kúpou vianočných menoviek za symbolické 1 euro. Je to ten najkrajší pocit, keď vyzbierané financie z takýchto aktivít môžeme investovať do reálnych projektov, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách,“ hovorí Hana Erat, výkonná riaditeľka n.o. Ronald McDonald House Charities na Slovensku.

Zrekonštruované priestory na Klinike detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre / Zdroj: RMHC

K aktivitám organizovaných v reštauráciách McDonald´s na Slovensku Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku dodáva: „Zákazníci reštaurácii McDonald’s už dlhodobo vnímajú aktivity RMHC a ktoré radi podporujú počas návštev našich prevádzok. Okrem už tradičných aktivít, akými sú predaj symbolických ručičiek, darovanie polovice z tržieb za predaj hranolčekov počas McHappy Day, či príspevky za objednávky detského menu známeho ako Happy Meal, je možnosť prispievať aj formou zaokrúhľovania sumy pri platbe na digitálnych kioskoch. Som hrdá, že spoločnosť McDonald’s finančne pomáha týmto spôsobom navyšovať hodnotu výťažkov pre RMHC, ktorá sa podieľa na rekonštrukciách detských oddelení v slovenských nemocniciach.“

