VIDEO: Diplomatické FIASKO pre Putina: Čakal potlesk, nastalo TRÁPNE ticho

Vzťahy Ruska so zahraničím sa od vpádu jeho armády na Ukrajinu riadne naštrbili. Šéf Kremľa svojich „podporovateľov“ spočíta na jednej ruke. To sa potvrdilo v stredu počas ceremoniálu, kde si mal prezident Vladimír Putin prevziať poverovacie listiny 17 nových zahraničných veľvyslancov.

Ruský prezident novej americkej veľvyslankyni v Moskve Lynne Tracyovej povedal, že za „ukrajinskú krízu“ je zodpovedný Washington.

„Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi, od ktorých priamo závisí globálna bezpečnosť a stabilita, prechádzajú hlbokou krízou,“ povedal na ceremónii Zahraničná politika USA podľa Putinových slov „napokon viedla k súčasnej ukrajinskej kríze“.

Medzi prítomnými boli nielen zástupcovia Spojených štátov amerických, Dánska, Nórska či Macedónska, ale napríklad aj Hondurasu, Zimbabwe, Kambodže alebo Guiney, ktoré patria k zaostalým štátom.

Keďže Rusko momentálne stratilo podporu mnohých západných krajín a ich vzťahy sú skôr na bode mrazu, po takýchto slovách mu nik ani len nezatlieskal. A to ani len zástupcovia afrických krajín.

Aj toto jeho vystúpenie rozvírilo ďalšie špekulácie o tom, že je paranoidný. Stál za rečníckym pultíkom vzdialenom od veľvyslancov 18 metrov, uviedol portál The Sun.

Počas ceremónie sa k žiadnemu z diplomatov ani len nepriblížil a veľvyslancom nepodal ruku, tí mu navyše nemohli priamo odovzdať poverovacie listiny. Ruský prezident to následne vysvetlil tak, že nemali dostatok času a musel dodržiavať hygienické opatrenia.

„Nemôžeme preto spolu hovoriť tvárou v tvár. Som si istý, že počas vašej práce budeme mať túto príležitosť niekoľkokrát. Prajem vám veľa šťastia,“ uzavrel Putin a následne zo sály odišiel.

V uplynulých mesiacoch viacero zdrojov tvrdilo, že Putinovi diagnostikovali rakovinu a Parkinsonovu chorobu. Kŕče, ktoré sú jedným z príznakov choroby, sa prejavili aj na ceremoniáli. Prezident pevne zvieral rečnícky stolík, aby to nebolo poznať. Navyše mal opuchnutú tvár a orosené čelo od potu.

No one applauded Putin after he finished his speech at the ceremony of ambassadors presenting their credentials in the Kremlin.



Putin waited for applause as he finished talking but none came. pic.twitter.com/SJRMLmcZRd