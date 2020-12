Dnes o 12:05 Zo Slovenska VIDEO: Greenpeace začal 65-hodinový protest pred Úradom vlády SR

Environmentálna organizácia Greenpeace začala 65-hodinový protest pred Úradom vlády SR v Bratislave. Chce tak apelovať na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby na samite Európskej rady v Bruseli podporil zníženie emisií o 65 percent do roku 2030.

Protest pred úradom vlády

„Šesťdesiatpäťper­centné zníženie emisií do roku 2030 je v súlade s Parížskou dohodou a podľa vedeckej komunity potrebné na to, aby sme nepresiahli oteplenie na 1,5 stupňa Celzia a vyhli sa tak klimatickému a ekologickému kolapsu,“ hovoria aktivisti. Dodávajú, že rozhodnutie o cieľoch 2030 je historický moment, ktorý rozhodne o tom, akým smerom sa bude uberať budúcnosť ľudí.

„Vedecká komunita už desiatky rokov upozorňuje na zväčšujúcu sa hrozbu klimatickej krízy. A napriek tomu, že v otázkach súčasnej pandémie ju naši lídri rešpektujú, v otázkach klimatickej krízy je jej hlas naďalej ignorovaný,“ uviedla programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Dodala, že je čas, aby Slovensko prestalo ignorovať vážnosť situácie a postavilo sa „rázne za riešenie klimatickej krízy“.

Koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Pavol Fábry hovorí, že Slovensko už raz ukázalo, že môže byť klimatickým lídrom v strednej Európe. „Máme na to najlepšie podmienky a transformácia nám môže priniesť množstvo výhod,“ skonštatoval. Fábry zároveň upozorňuje, že každé rozhodnutie ovplyvní budúcnosť miliónov ľudí.

Organizácia tiež spustila platformu Napíšte.to premiérovi, prostredníctvom ktorej môžu ľudia poslať Matovičovi email a požiadať ho o podporu klimatických cieľov.

Protest bude trvať od pondelka do stredy (9. 12.). Zúčastnia sa ho známe osobnosti, influenceri, umelci či organizácie.

Tento týždeň 10. a 11. decembra by mal predseda vlády na samite v Bruseli s partnermi hovoriť o sprísnení klimatických cieľov Európskej únie. Aktivisti ho vyzývajú, aby podporili 65-percentnú redukciu emisií do roku 2030. Ak sa podľa vedcov nebudú znižovať uhlíkové emisie takýmto tempom, buď sa nesplní cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, alebo sa budú musieť neskôr „sekať“ emisie ešte radikálnejšie.

