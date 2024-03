12. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Vodiči, POZOR! Za rýchlu jazdu vám v susednej krajine môžu ZHABAŤ auto Pokiaľ cestujete do zahraničia, dajte si veľký pozor. V Rakúsku platia od marca nové prísne pravidlá.

V Rakúsku platia od prvého marca nové prísne pravidlá. Ako upozornil portál tvnoviny.sk, za výrazné prekročenie rýchlosti vám dokonca môžu zhabať auto.

Prvého previnilca chytili na obchvate Viedne. Rýchlosť prekročil o 60 kilometrov za hodinu. Auto mu zhabali, no iba dočasne. Na mieste mu však zadržali vodičský preukaz.

Auto môže skončiť v dražbe

„Orgán cestnej kontroly musí vydať vodičovi potvrdenie o dočasnom zaistení s uvedením miesta uskladnenia,“ prezradila viedenská polícia. Ak vám auto dočasne zhabú, prídete o neho najviac na 14 dní.

Ak by vodič prekročil rýchlosť v obci o 80 kilometrov za hodinu, žiadne dočasné zadržanie by sa nekonalo. Jeho auto by putovalo rovno do dražby.

Aj tu však existujú výnimky. Dražbe by sa vyhol, ak by auto bolo z požičovne alebo by bolo na lízing. V takom prípade previnilca tiež nečaká nič príjemné. Polícia vodičovi uloží doživotný zákaz šoférovania.

Ako je na tom Slovensko?

Vodiči jazdiaci po slovenských cestách si zatiaľ môžu vydýchnuť. Podobné zhabanie vozidla totiž u nás podľa rezortu vnútra nie je možné.

U nás pre podobných previnilcov platí pravidlo trikrát a dosť. Ako pripomína server, napríklad v prípade spomínaného vodiča z Rakúska by mu naši policajti mohli dať na mieste maximálne pokutu vo výške 800 eur. Keby sa takéhoto porušenia dopustil ešte dvakrát, musel by navštíviť autoškolu.

Zhabať auto vám môžu aj v Poľsku

Pozor si treba dať aj na poľských cestách. Od 14. marca budú prísne pravidlá platiť aj v Poľsku. Tam sa však budú týkať alkoholu.

„Auto zhabú každému vodičovi, ktorý nafúka od 1,5 promile alkoholu bez ohľadu na to, či spôsobil nehodu alebo nie,“ píšu tvnoviny.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk