11. marec 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Štát v týchto dňoch posiela Slovákom NOVÝ doklad! Dostanú ho státisíce ľudí Viac ako 400-tisíc Slovákov môže čakať poštu z ministerstva vnútra. Do schránky dostanú nový doklad.

Zdroj: TASR/Andrej Galica

Mnohých Slovákov v týchto dňoch prekvapila zásielka od štátu. Pokračuje totiž rozposielanie občianskych preukazov bez podoby tváre. Ako informoval portál tvnoviny.sk, nový doklad je určený pre deti do 15 rokov.

Ako redakcii portálu povedali viacerí rodičia, o novom type dokladu vôbec nevedeli. Ide však o doklady, ktoré súvisia s projektom elektronického zdravotníctva.

Na čo vlastne slúži?

„Občiansky preukaz slúži aj ako autentifikačný prostriedok pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom. Preto tieto OP bez podoby tváre s čipom vydávame občanom, ktorí nemajú doklad s čipom,“ informovalo komunikačné oddelenie rezortu vnútra.

Nové občianske preukazy sú síce určené pre deti do 15 rokov, no prichádzajú aj ľuďom vo veku nad 65 rokov, pokiaľ majú doklad bez čipu.

„Elektronické OP vydávame od decembra 2013, preto dokladov bez čipu je v obehu minimum – ide o prípady, kedy občianskemu preukazu dobieha predĺžená platnosť po ukončení mimoriadnej situácie z dôvodu COVID-u,“ vysvetľuje ministerstvo.

Ešte ich pošlú stovky tisíc

Kto nový doklad ešte nemá, dostať by ho mal do konca roka. Prvé doklady začali posielať v auguste 2021, no doručiť ich ešte musia státisíce.

„Vydaných a doručených bolo zatiaľ 740-tisíc dokladov bez podoby tváre, potrebných je vydať ešte asi 450-tisíc kusov,“ uviedlo ministerstvo.

Treba si však dať pozor. Tento doklad nemôže byť použitý ako cestovný doklad!

Ministerstvo ich vydáva a posiela na adresu trvalého pobytu bezplatne. Poslúžia mu na to údaje z registra fyzických osôb.

Platnosť nového dokladu

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva automaticky pri narodení dieťaťa, v prípade udelenia občianstva osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenska.

Doklad má platnosť 15 rokov alebo do vydania klasického občianskeho preukazu s fotkou po dovŕšení veku 15 rokov. „Na jeho platnosť nemá vplyv ani vydanie občianskeho preukazu pre dieťa na účely cestovania. Maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov, na cestovanie však môže používať len doklad s fotografiou,“ píšu tvnoviny.sk.

15-ročná platnosť platí aj v prípade ľudí vo veku nad 65 rokov. Ak ho stratia alebo im ho ukradnú, vydajú im už plnohodnotný občiansky preukaz s fotografiou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk