17. január 2024 Rastislav Búgel Politika Voľby môžu byť veľmi TESNÉ! Vyhral by Pellegrini, ale jednoznačné by to nebolo V tomto roku si budeme voliť nového prezidenta. Najnovší prieskum poriadne zamiešal kartami.

Zdá sa, že boj o prezidentské kreslo môže byť oveľa dramatickejší, než ako sa až doteraz predpokladalo. Doterajšie prieskumy jasne favorizovali Petra Pellegriniho.

Tesné víťazstvo Korčoka

Najnovší prieskum agentúry NMS Market Research pre denník SME však ukázal, že všetko môže byť napokon inak.

Víťazom prvého kola prezidentských volieb by sa podľa prieskumu stal Ivan Korčok (33 percent), ktorý by porazil Petra Pellegriniho o 0,6 percenta (získal by 32,4 percenta).

Ďalšie poradie

Na treťom mieste by v prvom kole skončil Štefan Harabin (11 percent).

Ďalšie poradie by vyzeralo takto – Ján Kubiš (4,3 percent), Ján Drgonec (2,2 percenta), Beáta Janočková (2 percentá), Krisztián Forró (1,9 percenta), Andrej Danko (1,8 percenta) a Miroslav Radačovský (1,5 percenta).

Kto by sa stal prezidentom?

Výsledky by boli tesné aj v druhom kole, keby sa v ňom voliči rozhodovali medzi Pellegrinim a Korčokom.

Prezidentom by sa napokon stal Peter Pellegrini (51,5 percenta). Ivan Korčok by v druhom kole presvedčil 48,5 percenta voličov.

Prieskum prebiehal od 10. do 14. januára 2024 na vzorke 1030 respondentov.

