21. apríl 2024 ELA Správy Rôzne Vrátila sa ZIMA, napadlo až 20 cm snehu. V noci príde na Slovensko ďalšie SNEŽENIE V nadchádzajúcich hodinách nás čaká ďalšia vlna zrážok a už nasledujúcu noc sa treba pripraviť na ďalšie sneženie.

Zdroj: TASR/AP

Sneh pokryl Slovensko

V uplynulých hodinách sa do našej oblasti dostala ešte chladnejšia vzduchová hmota, ktorá priniesla ďalší pokles hranice sneženia, ktorá lokálne spadla na 500 metrov.

Uplynulú noc najviac snežilo v tatranskej oblasti a na krajnom severozápade a severe. V ranných hodinách snežilo dokonca aj v Poprade, informuje iMeteo.sk.

Nízke teploty

Oveľa viac snehu však spadlo v prihraničných regiónoch s Českom. Práve v tejto oblasti spadlo počas noci najviac snehu. Českí meteorológovia uvádzajú, že do rána spadlo na Lysej hore v Beskydách až 17 cm snehu a časť sneženia zasiahla aj naše územie. V ranných hodinách sa tak do bieleho rána zobudili obyvatelia okresu Čadca, Púchov, či Bytča.

Na krajnom severe Slovenska môžu byť v nedeľu ojedinele prekonané rekordy veľmi nízkej maximálnej dennej teploty. Na Kysuciach a hornej Orave ešte popoludní namerali len nula až tri stupne Celzia, na stanici Oravská Polhora dokonca mrzlo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Na Slovensko príde ďalšie sneženie

V chladnom a vlhkom severnom prúdení sa nachádzame aj naďalej a už v nočných hodinách dorazí na naše územie ďalšia vlna zrážok. Keďže sa opäť ochladí, hranica sneženia opäť poklesne do obývaných oblastí.

Snežiť by malo už od nadmorskej výšky približne 800 metrov, ale na krajnom severozápade a severe môže hranica sneženia poklesnúť aj pod 500 m n.m.

„Najvýraznejšie by malo začať snežiť po polnoci. Snežiť by malo predovšetkým na severnom a strednom Slovensku, kde sa očakáva vytvorenie ďalšej snehovej pokrývky. Sneženie nebude také intenzívne, aké sa vyskytlo túto noc v Česku či v Nemecku, no zopár centimetrov by predsa len mohlo pripadnúť, a tak si treba dať na ranných cestách pozor,“ informuje iMeteo.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk