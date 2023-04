Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Výbuch v Novákoch už riešia muži zákona: Polícia začala TRESTNÉ STÍHANIE Nešťastie v bani v Novákoch otriaslo Slovenskom. O život po výbuchu stále bojuje niekoľko ľudí. Dnes o 12:07 Správy Zo Slovenska

Dnes o 12:07 Správy Zo Slovenska Výbuch v Novákoch už riešia muži zákona: Polícia začala TRESTNÉ STÍHANIE Nešťastie v bani v Novákoch otriaslo Slovenskom. O život po výbuchu stále bojuje niekoľko ľudí.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Polícia začala v súvislosti so stredajšou (26. 4.) mimoriadnou udalosťou v Bani Nováky trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.

Dozor prokurátora

K mimoriadnej udalosti došlo v stredu o 16.30 h v podzemí Bane Nováky, kde doposiaľ z neznámych príčin došlo pravdepodobne k vyhoreniu metánu na činnom pracovisku. „Na mieste bolo zistené, že došlo k zraneniu celkom deviatich osôb, z toho štyria sú vo vážnom stave,“ pripomenul Sipavý.

Na miesto mimoriadnej udalosti sa podľa neho dostavila krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín, okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza spolu so službukonajúcim prokurátorom okresnej prokuratúry. „Dozor v predmetnej trestnej veci bude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín,“ dodal.

Zranených prijali nemocnice v Bratislave, Košiciach a Bojniciach. Príčiny nešťastia vyšetruje i Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici.

Situácia je bezpečná

Aktuálne je už situácia v bani bezpečná. Na miesto sfárala komisia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, tá bude mimoriadnu udalosť vyšetrovať. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík.

Do podzemia nováckej bane sfárala v noci druhá – nočná zmena banských záchranárov, ktorá bola ešte vo štvrtok dopoludnia naďalej na mieste. „Požiar už bol uhasený. Nočnej zmene sa podarilo odvetrať priestory, ktoré boli ešte zaplynované. Ráno bola situácia na pracovisku bezpečná, o 8.00 h tam fárala komisia obvodného banského úradu,“ uviedol Paulík. Komisia podľa neho rozhodne o tom, či bude pracovisko spustené do prevádzky alebo nie.

Zariadenie bane, ako i samotný úsek nie je poškodený. Ak komisia skonštatuje, že pracovisko môže byť spustené do prevádzky, bude obsadené stálym technickým dozorom a bude na ňom zvýšený dozor, priblížil ďalej Paulík. „Momentálne je bez metánu, je čisté. Vyzerá to, že tam došlo k náhlemu vytlačeniu metánu. Čo to však spôsobilo, to nevieme povedať. Pracovisko bolo bezproblémové, fárali sme tam v stredu dopoludnia,“ ozrejmil riaditeľ HBZS s tým, že prístroje na meranie boli funkčné a išlo o jednorazovú udalosť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR