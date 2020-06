13. jún 2020 Tunde Kultúra Vychutnajte si romantiku pod holým nebom: Štartuje sezóna LETNÝCH KÍN!

Usaďte sa v zelenej tráve pod holým nebom. Na čerstvom vzduchu bude sledovanie noviniek aj filmových klasík v tomto období určite príjemnejšie.

Pandémia nového koronavírusu zatvorila brány kín na dva dlhé mesiace. Našťastie, poradili sme si službami na streamovanie filmov. Milovníci zvukových efektov nám ale iste dajú za pravdu, že atmosféra v kinosále je predsa len iná káva ako obývačka a popcorn z mikrovlnky.

Pod holým nebom

Hoci sú už kiná otvorené, niektorí z nás sa stále obávajú rizika nákazy koronavírusom, a tak ešte radšej vyčkávajú. Ak ste jedným z nich, no filmy na veľkom plátne vám chýbajú stále viac, potešíme vás! Začala sa totiž sezóna letných kín!

Zoberte frajerky, frajerov, či priateľov a usaďte sa v zelenej tráve pod holým nebom. Na čerstvom vzduchu bude sledovanie noviniek aj filmových klasík v tomto období určite príjemnejšie.

Pred tým, ako vyrazíte

Pre aktuálne nariadenia k situácii s COVID-19 si so sebou nezabudnite vziať rúško, a to aj napriek tomu, že od stredy 10. júna je nosenie rúška na verejnosti do vzdialenosti dva metre len odporúčané. Písali sme o tom TU. Rešpektujte tiež odstup dva metre od cudzích ľudí.

Myslite tiež na to, že ak sa chystáte do amfiteátra, lavičky budú tvrdé. Zoberte si preto so sebou deku, ktorá spraví sedenie pohodlnejším. Nezabudnite si zobrať aj nejaký svetrík. Letné noci bývajú svieže.

Myslite tiež na komáre a majte vždy po ruke kvalitný repelent!

Letné kino v Banskej Bystrici

Šiesta sezóna letného kina v Banskej Bystrici sa začala už 1. júna. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou však bude zatiaľ fungovať v obmedzenom režime, to znamená dvakrát do týždňa, maximálne pre 100 divákov.

Počas júna sa bude premietať v utorky a štvrtky, a to tradične o 21:30 hod. Novinkou bude zvýhodnený online predpredaj vstupeniek za 5 eur.

Program nájdete TU.

Podrobnejšie informácie o premietaní na amfiteátri v Banskej Bystrici nájdete tu:

Letné kino v Prešove

Tretí ročník letného kina Pocity odštartoval 10. júna. Momentálne počítajte s obmedzenou 50-percentnou kapacitou pri dodržaní šachovnicového sedenia. Situácia sa ale v priebehu nasledujúcich dní môže zmeniť.

Aktuálny ročník ponúkne desať filmov. Premietania sa uskutočnia každú stredu po 21:00 hod. v záhradnom kine na Masarykovej ulici. Cena vstupeniek je 4 eurá, s preukazom filmového klubu 3 eurá.

Podrobnejšie informácie o premietaní v letnom kine v Prešove nájdete tu:

Letné kino v Košiciach

Letné kino v Amfiku odštartovalo vo štvrtok 11. júna. Pre filmové večery sú vyhradené štvrtky, piatky a soboty o 21:00 hod., premietať sa bude až do 5. septembra.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je kapacita hľadiska obmedzená maximálne na 500 divákov. Vstup do letného kina v Amfiku vrátane hudobného a tanečného programu je počas júna bezplatný.

Podrobnejšie informácie o premietaní v letnom kine v Košiciach nájdete tu:

Letné kino v Stupave

Aj v Bratislave a okolí bude tento rok o filmovú zábavu postarané. Letné kino v záhrade Mestskej knižnice Ruda Morica začína premietať už 1. júla o 20:45 hod. Premietať budú pravidelne v stredy a nedele. Vstup je bezplatný!

Program na júl nájdete TU.

Podrobnejšie informácie o premietaní v letnom kine v Stupave nájdete tu:

Premietania pod holým nebom chystajú aj ďalšie mestá, mnohé však na programe ešte len pracujú.

Pozrite si VIDEO, ako to vyzeralo minulý rok v Letnom kine v záhrade knižnice Ruda Morica v Stupave.

Zdroj: Dnes24.sk

