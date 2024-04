27. apríl 2024 Tlačové správy Využite jarné mesiace na zmenu návykov Cítite pri prvých teplejších dňoch väčší prílev energie? Sú za tým endorfíny a lepšia nálada, ktorú navodzuje pekné slnečné počasie. Tento čas treba využiť naplno, napríklad aj pri jarných výzvach spojených so zmenou návykov.

To, že základom zdravšieho životného štýlu je pohyb, vyvážená strava či pozitívny prístup, už nikoho neprekvapí. No dôležité je aj to, aký pohyb si doprajete. Odborníci radia začať s aktivitami, ktoré sú pre telo prirodzenejšie, ako napríklad rýchlejšia chôdza. Nechce sa vám kráčať samým? Zavolajte na prechádzku priateľov, spojíte tak príjemné s užitočným. Z pravidelných prechádzok na čerstvom vzduchu si vytvoríte pozitívny návyk, na ktorý sa budete doslova tešiť. Spoločný čas s priateľmi a pravidelný pohyb vám pomôžu udržať si dobrú náladu a ľahšie spracovať nahromadený stres.

Jarné upratovanie v šatníku aj v mysli

Vedeli ste, že stav mysle a celkovú pohodu dokáže ovplyvniť aj správne zorganizovaná domácnosť? Stačia pritom celkom malé zmeny a rituály, ktoré pomôžu zlepšiť bežné fungovanie. Prístupy k organizácií domácnosti a šatníka sú rôzne a každému môže vyhovovať niečo iné. Základ je začať. Ak sa bojíte väčších zmien, poďte na to postupne s nenáročnými úlohami. Takto si vytriedite za pár minút napríklad staršie tričká v šatníku, alebo urobíte miesto v zásuvke so starými účtami a dokladmi. Systém postupných krokov je navyše aj vynikajúcim nástrojom pri zmene návykov.

Kreativite sa medze nekladú

V apríli si pripomíname Svetový deň kreativity a inovácií. A kreativita sa dá zapojiť nielen pri reorganizácií domácnosti a udržiavaní poriadku v nej, ale aj pri výbere miest najbližších prechádzok. Nedržte sa stále rovnakej trasy, práve naopak, hľadajte a spoznávajte nové miesta. Rozšírite si obzory, budete rozhľadenejší, podporíte svoju predstavivosť a čo je dnes veľká devíza – budete sa vedieť pozerať na veci z iného uhla, čo určite oceníte aj v zamestnaní. Presne tak totiž vznikajú najlepšie inovácie a vychytávky. Jednou z nich je aj bezdymové zariadenie IQOS ILUMA ONE. Ocenia ju dospelí fajčiari, ktorí nechcú prestať fajčiť, ale hľadajú lepšiu alternatívu, ako sú klasické cigarety.

Čo ponúka IQOS ILUMA ONE?

Vreckovú veľkosť v premyslenom dizajne a zároveň cenovo dostupné bezdymové zariadenie, ktoré nie je potrebné čistiť a na jedno nabitie zvládne až dvadsať po sebe nasledujúcich použití. Dospelých fajčiarov, ktorí majú radí dizajnové kúsky, budú tiež zaujímať zemité farby a skutočne štýlový, nadčasový dizajn. IQOS ILUMA ONE pôsobí elegantne vo všetkých piatich farebných prevedeniach.

Máte doma staršie bezdymové zariadenie, ktoré nepoužívate? Prineste ho na recykláciu do ktorejkoľvek IQOS predajne na Slovensku. Týka sa to všetkých bezdymových zariadení IQOS, lil SOLID Ez, VEEV ONE. Navyše, ak ich vrátite na recykláciu do predajne v období od 22. apríla do 20. mája 2024, za každé zariadenie prispejeme 6 eur na podporu lokálnych včelárov. A vás bude čakať na predajni malé prekvapenie.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Zdroj: PMI

