Z Bratislavy rovno do USA: Do zámoria by Slováci už čoskoro mohli lietať PRIAMOU linkou

Priamo z Bratislavy by sa malo už čoskoro lietať priamou linkou do USA. Uviedol to šéf Dopravného úradu Pavol Hudák pre TA3. Novou linkou by sa Slováci do zámoria mohli dostať už o rok.

TA3 informovala, že rokovania o leteckej linke medzi slovenskou a americkou stranou sa už začali. Nasledovať má audit, ktorý musí vykonať Americká agentúra pre civilné letectvo. „Všetko bude teraz závisieť od toho, ako dopadne spomínaný audit. Očakávam, že by sme to mali stihnúť do jedného roka,“ uviedol Hudák.

Priame spojenie by sa nemalo týkať iba osobnej, ale aj nákladnej dopravy.

Hudák ďalej pre TA3 uviedol, že o linke medzi Slovenskom a USA sa v minulosti diskutovalo už viackrát. „Pokusy o zriadenie priamej linky tu boli už aj v minulosti, ale nikdy neboli dotiahnuté do konca. Takže ja to považujem za naozaj veľkú vec,“ povedal.

O spojenie Slovenska so Spojenými štátmi prejavujú podľa Dopravného úradu dlhodobo záujem nielen slovenské podniky, ale aj viacerí leteckí dopravcovia. Práve ich ponuky rozhodnú o tom, s ktorými konkrétnymi americkými mestami by Bratislava mala mať priame letecké spojenie.

