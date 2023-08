Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Za Vašom Patejdlom (†68) smúti aj Čaputová: Mala som 17 a zahral mi pesničku, už nezahrá... Do umeleckého neba odišla hudobná legenda Vašo Patejdl. Umelec, ktorého poznajú viaceré generácie, skonal po krátkej a ťažkej chorobe. Jeho odchod zasiahol aj politikov a mnohých umelcov. 19. august 2023 ELA Kultúra

19. august 2023 ELA Kultúra Za Vašom Patejdlom (†68) smúti aj Čaputová: Mala som 17 a zahral mi pesničku, už nezahrá... Do umeleckého neba odišla hudobná legenda Vašo Patejdl. Umelec, ktorého poznajú viaceré generácie, skonal po krátkej a ťažkej chorobe. Jeho odchod zasiahol aj politikov a mnohých umelcov.

Úmrtie hudobníka Vaša Patejdla veľmi ťažko doľahlo na muzikanta Jána Baláža, ktorý s ním spoločne prežil desaťročia.

Keby bolo niečo…

Dlhoročný člen skupiny Elán, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová a preto si v rozhovore pre TASR pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne tejto legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.

„Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek,“ povedal Ján Baláž.

Elánista Ján Baláž poznal Vaša Patejdla od detstva: „Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia.“

Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. „Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká,“ dodal pre TASR Ján Baláž.

Kedysi zahral prezidentke

Na umelca spomína aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa na sociálnej sieti podelila a súkromnú fotografiu s Vašom. „Mala som 17 a on bol hviezda. V deň narodiek mal koncert v Pezinku. A zahral mi k nim pesničku. Ďalšiu už nezahrá,“ napísala Čaputová.

Šokovaní umelci

Hudobník Vašo Patejdl urobil veľa pre slovenskú a českú kultúru. Skonštatovala to speváčka Beáta Dubasová, pre ktorú Patejdl v marci zložil pieseň Pierko pravdy k jej 60. narodeninám.

„Som v šoku, nenachádzam slov, naposledy sme sa stretli pri nakrúcaní programu Záhady tela. Nahrávanie pesničky Pierko pravdy v marci bola naša posledná spolupráca. Pre mňa to bol človek, ktorý mi urobil nádherný život, zložil mi všetky moje hity,“ uviedla Dubasová pre TASR.

Českú spevácku legendu Helenu Vondráčkovú správa o úmrtí hudobníka, skladateľa a speváka Vaša Patejdla veľmi zarmútila a je z nej šokovaná.

„Viem to od rána a som strašne smutná. Skutočne to bola šokujúca správa. Je mi to strašne ľúto, pretože odišiel človek, ktorého sme milovali všetci a vážili sme si ho. Bol to výborný muzikant, aranžér, spevák, skladateľ a kamarát. Ani nie pred mesiacom som s ním bola v Přerove na tenisovom turnaji. Viem, že mal zdravotné problémy, ale vôbec by mi nenapadlo, že by to takto dopadlo,“ uviedla pre TASR Vondráčková.

Patejdl s Vondráčkovou dlhoročne spolupracovali. Naposledy jej v roku 2020 zložil na albume Tvrdohlavá dve skladby. Patejdl bol pravidelným hosťom na jej vystúpeniach v pražskej Lucerne. Okrem dvoch skladieb na albume Tvrdohlavá zložil pre Vondráčkovú v minulosti viacero skladieb.

Smútia aj politici

Podľa šéfa strany Hlas-SD Petra Pellegriniho odišla ikona československej a následne slovenskej populárnej scény. „Geniálny skladateľ, úžasný hudobník Vašo Patejdl na ktorého piesňach vyrastali celé generácie. Je to obrovská strata pre slovenskú kultúru. Žiaľ, opúšťajú nás skvelí ľudia, ktorých vklad do kultúrneho bohatstva národa je nespochybniteľný. Miroslav Žbirka a teraz Vašo Patejdl. Odišli, ale ich umenie zostáva a prostredníctvom ich piesní budú navždy s nami. Ďakujeme za všetko. Nikdy nezabudneme,“ uviedol.

„Jeho tvorbu každý z nás veľmi dobre pozná, pretože ju milujeme už desiatky rokov. Vďaka jeho skvelým piesňam tu jeho odkaz ostane už navždy,“ uviedla strana Sme rodina.

„Dnes je veľmi smutný deň. Deň pripomínajúci ako všetci starneme. Stále viac odchádzajú legendy, na ktorých hudbe sme vyrastali,“ napísal marián Viskupič z SaS. „Ľudia ako Vašo, Meky, Sinead O'Connor a ďalší odchádzajú do hudobného neba…predčasne,“ do­dal.

🖤Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Po krátkej a ťažkej chorobe dnes zomrel Vašo Patejdl. 🎹Mimoriadny a vzácny človek, vynikajúci muzikant, autor nesmrteľných hitov. Odpočívaj v pokoji. Posted by OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti on Saturday, August 19, 2023

Opustil nás jeden z najlepších skladateľov a hudobníkov. Nech ti je zem ľahká Vašo Patejdl. 🙏 Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Posted by Peter Pollák on Saturday, August 19, 2023

Mala som 17 a on bol hviezda. V deň narodiek mal koncert v Pezinku. A zahral mi k nim pesničku. Ďalšiu už... Posted by Zuzana Čaputová on Saturday, August 19, 2023

Zdroj: Dnes24.sk