Začala s tým na materskej: Nikola vyhotovuje vianočné náušnice či originálne lyžičky, FOTO Kávičkárovi lyžičku skrášli s kávovými zrnkami a kto ju chce s krstným menom, dá sa aj to.

Fimo hmota patrí medzi najobľúbenejšie modelovacie hmoty. Precvičuje jemnú motoriku, dokáže vycibriť kreativitu a pomáha aj k odreagovaniu sa a teda prísť na iné myšlienky.

Presne toho sa drží aj východniarka Nikola Babinčáková, ktorá sa tejto tvorbe venuje s nadšením.

Aká osoba, taká lyžička

O to viac je pozoruhodné, keď jej tvorba začala vznikať počas jej materskej dovolenky.

Má šťastie, že priestor na odreagovanie sa jej dáva malá dcéra. Originálne hand made výrobky vznikajú zo spomínanej hmoty a skrášľuje nimi napríklad čajové lyžičky. Tie dostanú podobu aj podľa toho, akou charakteristikou sa vyznačuje obdarovaná osoba.

„Skúšam rôzne tvorby, nápady a predstavy len z hlavy. Zákazníci to väčšinou nechávajú na mňa. Ale sú aj takí, ktorí mi presne povedia, že čo chcú a to je pre mňa jednoduchšie a samozrejme aj rýchlejšie,“ prezradila pre Dnes24.sk Nikola.

Nikola sa tvorbe začala venovať na materskej dovolenke. / Zdroj: Nikola Babinčáková

Kávičkárovi ju vyrobí s kávovými zrnkami a kto ju chce s krstným menom, dá sa aj to.

Tvoriť začala tiež aj náušnice rôznych tvarov, pre toto obdobie má aj s vianočným motívom.

Páčili sa aj nepodarky

Priznáva však, že začiatky boli ťažšie. „Kým som sa s tým naučila pracovať, nejaký čas to trvalo. Známym som rozdala aj takzvané "nepodarky“, no aj tie sa im páčili. A keď k ním prišla návšteva, hneď to udrelo do očí a už sa hlásili na ďalšie kúsky aj oni. To ma to veľmi tešilo a postupne sa to takto rozšírilo aj medzi ďalších záujemcov," hovorí s nadšením.

Výroba jednej lyžičky zaberie približne 10 minút až polhodinu, ale záleží to aj od toho, čo na nej má byť.

A teda to, aké výrobky s vianočným aj iným motívom Nikola vyrába nájdete v priloženej fotogalérii.

