ZACHRÁNILA stovky onkopacientov: Zomrela lekárka a zakladateľka Ligy proti rakovine E. Siracká

Liga o tom informovala na sociálnej sieti. „Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. Ďakujeme v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala,“ uviedla LPR.

Kto je Eva Siracká?

Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na Najvyššom súde.

Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve, vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončila v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Po návrate do Bratislavy začala v roku 1953 pôsobiť na rádiologickom oddelení Onkologického ústavu. V rokoch 1956 až 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa. Znalosti z onkologickej rádiológie si v rokoch 1960 – 1961 rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne – Buchu.

Založila aj slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie.

Známa Liga proti rakovine

V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine (LPR), čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou.

Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie, Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC).

„Najväčším úspechom LPR bolo, že sme sa dostali do povedomia významných medzinárodných organizácií. K veľkým úspechom patrí hlavne to, že sme odstránili tabu, ktoré dovtedy pretrvávalo, nehovoriť, nepočuť a nevidieť rakovinu, že sme sa vrátili do Európy, kde už takéto organizácie fungovali niekoľko desiatok rokov,“ uviedla o lige jej bývalá dlhoročná prezidentka.

