9. september 2023 TOS Lifestyle Zákazníčku šokoval bloček z drahej reštaurácie: Poplatok za WELLNESS pre zamestnancov! Účtenky v reštauráciách sú čoraz bizarnejšie. Zákazníčka zhruba štrnástimi eurami prispela na wellness zamestnancom!

Poplatok za prekrojenie sendviča na polovicu, za prázdny tanier, za obsluhu či za prestieranie. Toto sú poplatky, na ktoré natrafili zákazníci v talianskych reštauráciách a ktoré nedávno obleteli celý svet.

S bizarnými poplatkami sa však čoraz častejšie stretávajú aj v Amerike. Ľudia sa pred nimi začali vo veľkom varovať.

Wellness poplatok

Podľa servera New York Post, zákazníčka zostala šokovaná z účtu, ktorý jej vystavili v luxusnej reštaurácii Mother Wolf. Na bločku bol 5% poplatok za wellness, čo v jej prípade vyšlo na vyše 15 dolárov (cca 14 eur, pozn. red.).

Až na druhý deň ju niekto upozornil, že tento poplatok je voliteľný a teda ho nemusí uhradiť. Je však potrebné požiadať o jeho odstránenie z účtu, čo je podľa zástupcu šéfkuchára uvedené v menu a na účtenkách Mother Wolf. Napadlo by vás to?

Prečo to robia?

Gastro biznis určite nie je jednoduchý a reštaurácie sa stále môžu spamätávať z pandémie, môžu ich trápiť zvyšujúce sa náklady alebo majú iné objektívne dôvody na to, aby zdražovali.

Prečo však jednoducho nezvýšia ceny za samotné jedlá? Romain Turpault, ktorý vlastní špičkové reštaurácie v Connecticute, zaviedol 4% poplatok zaobalený ako ocenenie kuchyne.

„Pravidelne máme zákazníka, ktorý sa chce rozprávať s manažérom, aby pochopil, prečo to robíme namiesto zvyšovania cien. Z môjho pohľadu je to v konečnom dôsledku jedno, je to rovnaké. Týmto spôsobom ale zároveň vysvetlíme, prečo platia viac," vysvetlil pre New York Post.

Poznamenal však, že je dôležité o tomto poplatku vopred informovať, v ich prípade táto informácia nechýba na začiatku jedálneho lístka.

Zdroj: Dnes24.sk