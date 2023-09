Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Zánik slnka pohltí Zem a vedci vedia, KEDY sa to stane! Prečo to neznamená problém? Slnko je relatívne mladá hviezda, no jeho koniec raz nastane. Vedci vedia, kedy to bude a čo sa stane s našou planétou. 6. september 2023 TOS Lifestyle

6. september 2023 TOS Lifestyle Zánik slnka pohltí Zem a vedci vedia, KEDY sa to stane! Prečo to neznamená problém? Slnko je relatívne mladá hviezda, no jeho koniec raz nastane. Vedci vedia, kedy to bude a čo sa stane s našou planétou.

Slnko je pre našu planétu existenčne dôležité, jeho energia je nevyhnutná pre život na Zemi. Aj keď je zároveň potenciálne nebezpečné, napríklad vo forme slnečných búrok.

Tie sú však nič oproti tomu, čo nastane zánikom Slnka. Táto udalosť zasiahne celú slnečnú sústavu, obzvlášť zlý osud čaká v tom momente planéty Merkúr, Venuša a Zem.

Tak kedy?

Podľa predpovedí vedcov Slnko zanikne približne o 5 miliárd rokov. Vtedy sa Slnku minie všetok vodík a vo forme červeného obra pravdepodobne úplne pohltí dve najbližšie planéty.

Podľa hydrodynamických simulácií Zem nemusí skončiť presne ako Merkúr a Venuša. Ale aj tak, z našej planéty veľa nezostane.

Vedcom túto hypotézu potvrdilo aj pozorovanie udalosti, ku ktorej došlo asi 12 000 svetelných rokov od nás. Hviezda podobná Slnku pravdepodobne pohltila planétu. Vedecký článok bol publikovaný v magazíne Nature.

Ľudstvo už nebude

„Pozitívnym“ faktom je, že pre ľudstvo by to nemala byť zásadná vec a otázka, čo bude sa bude diať následne, nie je v súvislosti s ním už podstatná. Podľa vedeckých výskumov totiž už zhruba za jednu miliardu rokov sa svietivosť slnka zvýši o 10 percent a aj keď toto číslo neznie nijak extrémne, pre Zem to bude znamenať katastrofu.

Naša planéta sa stane neobývateľná. Oceány sa začnú vyparovať. A to znamená jediné, že zánik slnka, ktorý by mal nastať o 5 miliárd rokov, tak nebude mať kto sledovať ani zažiť.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk