17. september 2023 Zo Slovenska Zapamätajte si názov STOLICA: Pôjde o NOVÝ chránený areál na strednom Slovensku Chránený areál bude súčasťou Chráneného vtáčieho územia Muránska planina - Stolica. To podľa ministerstva patrí do jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku.

Zdroj: Dušan Guman a Tomáš Grančay

Na Slovensku od budúceho roka vznikne chránený areál Stolica. Jeho vyhlásenie prispeje k zlepšeniu ochrany hlucháňa hôrneho v tejto lokalite. Vyplýva to nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.

Chránený areál sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnych územiach Telgárt, Chyžné, Mokrá Lúka, Revúčka, Muránska Zdychava, Čierna Lehota a Rejdová. Celková výmera bude vyše 3 151 hektárov. „Pre zachovanie a zlepšovanie stavu predmetov ochrany sa navrhuje zonácia navrhovaného chráneného areálu Stolica. Navrhovaná zóna A s piatym stupňom ochrany podľa zákona je na výmere 949 hektárov (30,13 percenta) a navrhovaná zóna D s ponechaným súčasným druhým stupňom ochrany je na výmere 2202 hektárov (69,87 percenta),“ priblížil envirorezort v materiáli.

Ochrániť sa majú kyslomilné bukové lesy, lipovo-javorové sutinové či javorovo-bukové horské lesy. Z rastlín sú to kyjanôčka zelená, prilbovka dlholistá a rosička okrúhlolistá. Ministerstvo životného prostredia chce zo zvierat na tomto území chrániť medveďa, rysa, vlka, kunku žltobruchú a rôzne druhy vtákov, ako tetrova, výra či sokola.

Vyhlásenie tiež podľa ministerstva prispeje k plneniu ďalších záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a rovnako aj úloh zahrnutých v Envirostratégii 2030. Chránený areál bude súčasťou Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica. To podľa ministerstva patrí do jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku. Do navrhovaného areálu tiež zasahuje celé územie európskeho významu Stolica.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR