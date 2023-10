8 Galéria Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk ZAUJÍMAVOSŤ v srdci Slovenska mnohí prehliadnu: Dala pritom MENO celému mestu, FOTO Kráľova Studňa je obľúbenou lokalitou turistov vo Veľkej Fatre. Neďaleko vyviera prameň, ktorý je síce nevýrazný, no jeho význam je značný. Čím je zaujímavý? 14. október 2023 Jakub Forgács Regióny

14. október 2023 Jakub Forgács Regióny ZAUJÍMAVOSŤ v srdci Slovenska mnohí prehliadnu: Dala pritom MENO celému mestu, FOTO Kráľova Studňa je obľúbenou lokalitou turistov vo Veľkej Fatre. Neďaleko vyviera prameň, ktorý je síce nevýrazný, no jeho význam je značný. Čím je zaujímavý?

Mnohí ľudia si počas túry vo Veľkej Fatre nenechajú ujsť výhľady z Majerovej skaly, výstup na Krížnu či Kráľovu skalu pri Kráľovej Studni. Neďaleko odtiaľto je však ďalšie zaujímavé miesto. V nadmorskej výške približne 1260 m n. m. sa nachádza zaujímavý prameň.

Pamätihodnosť mesta

Mnohí možno ani netušia, že prameň je zaradený medzi Pamätihodnosti mes­ta.

„Potok Bystrica môžeme zaradiť do oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku, s maximálnou vodnatosťou v mesiaci apríl, keď sa v horách topí sneh. Od svojho prameňa preteká smerom na juh a z obidvoch strán priberá menšie potoky,“ uvádza portál Pamätihodnosti.sk s tým, že cez Banskú Bystricu preteká a v nadmorskej výške okolo 349 m n. m. sa po 22,9 km od prameňa vlieva do Hrona pri Štadlerovom nábreží.

Viac o tom, čím je toto miesto zaujímavé, sa dočítate na nasledujúcej strane.

8 Galéria

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk