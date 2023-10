7 Galéria Zdroj: Facebook.com/Michal Vlček - starosta Vajnor S migrantmi je to v Bratislave VÁŽNE: V noci skoro vonku ZMZRLO bábätko! FOTO Hrozivé a hlavne smutné prípady ľudí migrujúcich cez hlavného mesto riešia namiesto kompetentných bratislavské samosprávy. Nahlas o tom začal hovoriť starosta Vajnôr. 11. október 2023 Zo Slovenska

11. október 2023 Zo Slovenska S migrantmi je to v Bratislave VÁŽNE: V noci skoro vonku ZMZRLO bábätko! FOTO Hrozivé a hlavne smutné prípady ľudí migrujúcich cez hlavného mesto riešia namiesto kompetentných bratislavské samosprávy. Nahlas o tom začal hovoriť starosta Vajnôr.

Samospráva pri tranzitnej migrácii znova zachraňuje situáciu. Starosta bratislavských Vajnôr Michal Vlček to uviedol na sociálnej sieti. V týchto veciach by mal podľa neho konať v prvom rade štát, ktorý má k dispozícii neporovnateľne väčšie personálne, finančné, materiálne a logistické kapacity.

„Každý, kto sleduje, čo vo Vajnoroch za posledné mesiace robíme, musí vedieť, že sa snažíme pomáhať, na druhej strane aj upokojovať našich občanov, aby nemali zbytočný pocit strachu. Je to však situácia, ktorú nevyrieši samospráva, tá môže len pomôcť. V tomto by to mala byť iniciatíva na strane štátu. Dlhodobo a systémovo na to kapacity jednoducho nemáme,“ skonštatoval starosta.

Sanitky v pohotovosti

Podnety samospráv na štátne orgány týkajúce sa nelegálnej migrácie podľa starostu zostávali dlho bez reakcie. Upozorňuje, že utečenci sú často matky s deťmi, ktoré tu po zatvorení hraníc susedných štátov uviazli. Noci v chladnom počasí musia často tráviť aj niekoľkomesačné bábätká a malé deti.

„K prípadu podchladeného bábätka musela byť privolaná aj rýchla zdravotná pomoc,“ dodal.

Aktuálne riešenie označil starosta za provizórne. Ministerstvo vnútra podľa neho prisľúbilo v stredu (11. 10.) začať stavať pred sídlom cudzineckej polície stanové mestečko.

Pomoc od novej vlády

Od novej vlády bez ohľadu na jej zloženie očakáva, že bude počúvať hlas samospráv, starostov a primátorov. Od kabinetu by chcel nielen pomoc, ale aj systémové riešenia. „Keď sa pozrieme na dnešný svet, vypätých situácií zjavne neubudne, ale práve naopak. Musíme byť pripravení na scenáre rôznych kríz a zvládnuť ich si bude vyžadovať hlavne úsilie od vlády,“ skonštatoval Vlček.

Bratislavský magistrát vyhlásil od soboty (7. 10.) na území hlavného mesta SR mimoriadnu situáciu z dôvodu tranzitnej migrácie. Umožňuje to operatívnejšie a efektívnejšie zvládanie poskytovania potrebnej pomoci.

7 Galéria

Zdroj: Bratislava24.sk/TASR