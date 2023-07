Zdroj: Unsplash.com , Twitter.com/Nadja Hahn Žena odfotila poriadnu VZÁCNOSŤ: V Dunaji plával húf medúz, FOTO Vo vodách Dunaja sa podarilo spozorovať vzácny jav. Na hladine plával húf živočíchov, ktoré by sme najskôr hľadali v mori. 27. júl 2023 Zo zahraničia

27. júl 2023 Zo zahraničia Žena odfotila poriadnu VZÁCNOSŤ: V Dunaji plával húf medúz, FOTO Vo vodách Dunaja sa podarilo spozorovať vzácny jav. Na hladine plával húf živočíchov, ktoré by sme najskôr hľadali v mori.

Pred niekoľkými dňami vyvolala poriadny rozruch fotografia, ktorú na Twitter nahrala novinárka Ö1 Nadja Hahn.

Poriadne prekvapenie

Všimla si totiž nezvyčajný úkaz. V Dunaji uvidela niečo, čo by sme čakali skôr v prímorských oblastiach.

Vo vode totiž plával húf medúz. Novinárka píše, že v danej lokalite vesluje už 17 rokov, no s ničím podobným sa ešte nestretla. „Medúzy sme tam nikdy nevideli. Čo to znamená? Je to normálne?“ pýta sa na sociálnej sieti.

Portál oe24.at pripomína, že zatiaľ čo väčšina medúz žije v mori, existuje hneď niekoľko sladkovodných druhov.

Malý zázrak

To, čo sa rakúskej novinárke podarilo odfotografovať, môžeme považovať za vzácny jav. Aby sa tento druh vyvinul do viditeľnej podoby, potrebuje skutočne teplú vodu (minimálne 25 stupňov).

„To, že v Dunaji vidno medúzy, môže mať niečo spoločné s horúčavami posledných týždňov. Ich výskyt však nemá nič spoločné so zlou kvalitou vody. Hoci sladkovodné medúzy majú na chápadlách aj bodavé bunky, pre človeka sú úplne neškodné,“ dodáva rakúsky portál.

Ich rudere seit 17 Jahren in der Kuchelau in Wien. Quallen haben wir dort noch nie gesehen. Was hat das zu bedeuten? Ist das normal? Was sagen die Wissenschaftler unter euch? pic.twitter.com/w0hELkxk18 — Nadja Hahn (@nadjasnews) July 23, 2023

Zdroj: Dnes24.sk