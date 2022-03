Ženu v bodkovanom pyžame označili Rusi za "herečku": Porodila zdravé dievčatko, FOTO

Traja ľudia vrátane malého dievčaťa zahynuli pri stredajšom útoku ruských síl na detskú nemocnicu s pôrodnicou v ukrajinskom meste Mariupol.

O život pri bombardovaní nemocnice s pôrodnicou prišlo aj šesťročné dieťa, povedal pre britskú stanicu BBC zástupca starostu Mariupola Sergej Orlov. Dodal, že pri útoku utrpelo zranenia 17 ľudí, medzi ktorými sú väčšinou tehotné ženy a lekári, ktorí v tejto nemocnici pracujú.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zelenskyj označil útok na nemocnicu za vojnový zločin: Je „dôkazom GENOCÍDY Ukrajincov“

V meste odrezanom od sveta zostala aj tehotná Mariana Vishegirskaya aj s manželom Yurim, ktorá vo vysokom štádiu tehotenstva čakala na pôrod v nemocnici. Aj ona sa objavila na fotografiách zo zbombardovanej pôrodnice.

Ruská propaganda sa snažila svoje kruté činy zakryť tým, že v nemocnici sa nachádzali ozbrojení nacionalisti a všetok personál a pacienti už odišli. Ministerstvo označilo „údajný“ nálet za „zinscenovanú provokáciu“ zo strany Ukrajiny.

„Nálet, ku ktorému údajne došlo, je úplne zinscenovanou provokáciou, na udržanie protiruskej rétoriky pre západné publikum,“ vyhlásil hovorca rezortu obrany v Moskve Igor Konašenkov.

Fotografiu Mariany v bodkovanom pyžame využili na to, aby ruskému národu predkladali ďalšie klamstvá. Žena bola terčom klamstiev ruskej ambasády v Londýne. Podľa ruských úradov išlo o herečku, ktorá mala nafingovať zranenú tehotnú ženu.

Mariana je v skutočnosti influencerka a na svojom účte na Instagrame zverejňovala množstvo fotografií, kde je vidieť, že je tehotná. Krátko po tom, čo prežila bombardovanie nemocnice, porodila zdravé dievčatko. Dali jej meno Veronika, informuje na svojom webe BBC.

Marianna Podgurskaya and her husband Yuri holding their daughter. pic.twitter.com/QldVKlAqcg