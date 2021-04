Žiaľ vo svete hudby: Legendárny raper a otec pätnástich detí zomrel. Mal 50 rokov

Simmonsov dlhoročný právnik potvrdil jeho smrť po tom, ako raperova rodina zverejnila na sociálnych sieťach vyhlásenie, podľa ktorého skonal necelý týždeň po tom, čo ho po prekonaní infarktu hospitalizovali 2. apríla v nemocnici White Plains v New Yorku.

Raper, ktorý bol v poslednom čase známy najmä pre porušovanie zákonov a dlhoročnú drogovú závislosť, zomrel v kruhu svojich najbližších. Rodina vo vyhlásení uviedla, že „Earl bojoval až do samého konca“.

Simmons sa narodil v meste Mount Vernon v štáte New York. V mladosti často porušoval zákony, za čo sa niekoľkokrát dostal do väzenia.

Na hudobnej scéne pôsobil od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot vydal v roku 1998. Jeho napredávanejším albumom je titul „…And Then There Was X“ z roku 1999.