25. marec 2024 Lucia Lauková Zo Slovenska ZMENA času sa blíži! Čaká nás o hodinu kratšia noc: KEDY si prestavíme hodinky? Onedlho si budeme prestavovať hodinky. O pár dní prejdeme zo zimného času na letný.

Čas sa bude meniť počas veľkonočného víkendu. Tentokrát si pospíme o hodinu menej.

„Čas na hodinkách si budeme všetci povinne meniť 31. marca, na Veľkonočnú nedeľu, kedy si o 2.00 hod. posunieme čas na 3.00 hod., a tak bude noc o hodinu kratšia,“ pripomína iMeteo.sk.

„V noci z Bielej soboty 30. marca na Veľkonočnú nedeľu 31. marca sa skončí platnosť stredoeurópskeho času (SEČ) a my plynule prejdeme na stredoeurópsky letný čas (SELČ).V praxi to znamená, že si pospíme o hodinu kratšie, no na oplátku za skoršie ranné vstávanie nás čakajú dlhšie poobedia za denného svetla, čiže sa bude stmievať neskôr,“ uvádza portál.

Výhodou je, že v pondelok sa väčšina ľudí nemusí trápiť vstávaním do práce. Prechod na letný čas by tak mohol byť pre nich menej náročný.

Vplyv na organizmus

Napriek tomu, môže mať zmena času nepriaznivý vplyv na naše vnútoroné hodiny. „Zmeny v biologických hodinách môžu ovplyvniť aj hormonálne hladiny, napríklad kortizol a melatonín, ktoré sú zodpovedné za reguláciu stresu a spánku. Zmena času zvyčajne veľmi negatívne vplýva aj na pozornosť a koncentráciu,“ dodáva iMeteo.sk.

Minimálne do roku 2027

Mnohí ľudia by si preto želali zrušenie striedania času. Témou sa bude zaoberať aj Európska únia. Avšak, až koncom roka 2026.

„Meniť čas si tak budeme ešte minimálne 3 roky. Ako to nakoniec so striedaním času dopadne, je nateraz otázne predpovedať. Všetko bude záležať na európskych politikoch, ako a kedy o tejto veci rozhodnú,“ konštatuje portál.

Zdroj: Dnes24.sk

