Zonácia Tatier sa opäť odkladá. Hlavnú rolu zohrali peniaze

Nekonečný príbeh dokončí pravdepodobne až nová vláda. Podľa ministra sa vyskytlo „milión" problémov.

Zonáciu Tatranského národného parku (TANAP) sa pravdepodobne nepodarí vyhlásiť do konca funkčného obdobia tejto vlády, hoci bolo všetko veľmi dobre rozbehnuté. Povedal v rozhovore pre TASR podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Pôvodne chcel predstaviť zonáciu do konca tohto roka. Teraz termín odhadovať nechce.

„Osobne ma mrzí, že sa nám nepodarilo vyhlásiť zonáciu TANAP-u, aj keď to už vyzeralo na spadnutie," skonštatoval Sólymos.

Podľa vlastných slov sa osobne stretol s jednotlivými aktérmi a zdôraznil, že pri procese zonácie sa stretáva veľa záujmov, či už zástupcov cestovného ruchu, samotných obcí a miest, ako aj majiteľov pozemkov a urbariátov.*** „Narazili sme na milióny ďalších problémov. No vyzeralo to, že by sme vedeli nájsť dohodu,„*** povedal Sólymos. Šéf envirezortu tvrdí, že s väčšinou zúčastnených našiel kompromis, no kým sa to celé „sprocesovalo“, niektorí vlastníci zmenili názor.

Najväčší problém

Najväčším problémom sú podľa Sólymosa ceny pozemkov. „Pri odkúpení sme limitovanými finančnými možnosťami rezortu. No dohadovali sme sa najmä na nájmoch. Pri nich sa rozchádzali očakávania a naše zákonné možnosti," poznamenal.

Ministerstvo životného prostredia pripomína, že cieľom zonácie TANAP-u je nastaviť jasné pravidlá pre všetkých – pre ochranu prírody, pre vlastníkov pozemkov, pre cestovný ruch, pre obce a mestá aj pre podnikateľov.

Novú zonáciu TANAP-u sa pokúsil prijať už prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Proti návrhu sa však zdvihla vlna kritiky. Práce na zonácii sa opäť rozbehli po obnovení envirorezortu počas pôsobenia Ivety Radičovej. Exminister za Most-Híd József Nagy však po páde vlády v roku 2012 oznámil, že túto otázku bude musieť doriešiť nová garnitúra. Nepodarilo sa to nakoniec ani tej a zonáciu nedokončil ani Sólymosov predchodca Peter Žiga (Smer-SD). Proti urýchleniu zonácie TANAP-u je napríklad Asociácia slovenských kúpeľov.

