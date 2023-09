Zrútilo sa stredne veľké lietadlo s turistami: Haváriu nikto neprežil

Štrnásť ľudí zahynulo v sobotu pri zrútení stredne veľkého lietadla na severe Brazílie. S odvolaním sa na miestneho predstaviteľa o tom informovala televízia CNN, píše TASR.

K nehode došlo v meste Barcelos v štáte Amazonas, obľúbenej zastávke turistov ležiacej približne 400 kilometrov od štátnej metropoly Manaus.

Na palube lietadla bolo 12 turistov a dvaja piloti. Všetci na palube prišli o život, uviedol starosta Barcelosu Edson de Paula Rodrigues Mendes pre stanicu CNN Brasil, ktorej správu sprostredkovali agentúry Reuters a APA.

Obete vo vyjadrení na sociálnej sieti potvrdil aj guvernér štátu Wilson Lima.

Viaceré brazílske médiá priniesli správy o tom, že medzi obeťami sú aj občania USA.

