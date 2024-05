Zúfalí Chorváti: Ráno máme krištáľovo MODRÉ more, poobede HNEDÉ od VÝKALOV

Opakuje sa to rok čo rok. Jadranské more pred letnou sezónou opäť zaplavili výkaly a miestni sú zúfalí.

Podľa domácich ide o dlhodobý problém a opakuje sa rok čo rok. Tentokrát sa podľa denníka Slobodna Dalmacija objavili exkrementy na pobreží obľúbeného ostrova Hvar, konkrétne pri meste Jelsa.

Podľa miestnych sú za tým výletné lode a výkaly nie sú jediný problém. Podľa nich do mora vypúšťajú aj kuchynský olej. To všetko napriek tomu, že je Jadranské more chránenou oblasťou.