22. júl 2023 Magazín 4 znamenia zverokruhu čaká NAJKRAJŠIE leto: KTO zažijete osudovú lásku či pracovný úspech? Pre niektorých z vás to bude ukážkové leto. Šťastena si podľa astrológov sadne na štvoricu znamení. Pozrite sa, či k nim tiež patríte!

Leto je pred nami, no len štyri znamenia zverokruhu z neho môžu vyťažiť najviac. Planéty im poskytnú najlepšie podmienky v kariérnom aj súkromnom živote. Predstaviteľov týchto znamení čaká ukážkové leto 2023.

1. Býk

Narodili ste sa medzi 20. aprílom a 20. májom? Toto leto bude patriť práve vám: „Dostaví sa konečne pocit akéhosi vyslobodenia zo zovretia negatívnej energie – nech už zažijete čokoľvek, budete na to telesne aj psychicky pripravení,“ píše Your Tango.

Leto prinesie Býkovi množstvo príležitostí, pri ktorých zažiari a odhalí svoje najsilnejšie stránky. Nemusí sa obávať zlyhania a môže bez výčitky zariskovať. Myslite na to, že sú vám hviezdy naklonené, ale neprekračujte neúmerne hranicu. Aj v otázke lásky sa vám bude dariť. Je pravdepodobné, že prežije romantické a vzrušujúce leto. „Cítite sa ako ohnivá guľa pozitívnej energie a vďaka tomuto prístupu k sebe pritiahnete rovnakého človeka. Bude ohnivý, dynamický, plný života a lásky,“ píše Spiritualify.

2. Lev

Je to ohnivé znamenie, ktoré je pod vplyvom Slnka predurčené vládnuť. No pôsobením planét získa Lev oveľa viac ako predtým. Investujte čo najviac energie do pracovných či medziľudských vzťahov, oplatí sa vám to.

„Čím viac budete ochotní na seba upozorňovať, tým viac odmien získate. Môže ísť o kariérny postup, profesionálne zmeny, nové pracovné príležitosti a celkový profesionálny úspech,“ pripomína Spiritualify.

Leva čaká vzrušujúce leto, plné nových aktivít a spoločnosti: „Nechajte svoje myšlienky voľne blúdiť a žiarte jasne ako Slnko.“

