13. október 2023 ELA Politika Adept na ministra Huliak: Do Moskvy by chcel ísť prosiť Putina o ODPUSTENIE za týchto bláznov Ešte nie je ministrom, no už teraz sa okolo jeho mena šíria varovné správy. Rudolf Huliak, ktorý sa do parlamentu prekrúžkoval z posledného miesta národniarov, šokuje ďalšími svojimi výrokmi.

Azda žiadne meno možného ministra štvrtej Ficovej vlády nevzbudzuje také obavy, ako Rudolf Huliak. Mal by totiž zasadnúť na ministerskú stoličku v rezorte životného prostredia.

Odprosiť Putina

Starosta obce Očová pri Zvolene sa do parlamentu prekrúžkoval z konca kandidátnej listiny Dankovej SNS. Na Facebooku šíril nenávistné príspevky voči ochranárom, farmárom, klimatickým aktivistom a LGBTI+ ľuďom. Homosexuáli podľa neho produkujú viac CO2 ako iný človek. Písal aj o obesení, pohrabličkovaní a rozprášení mŕtvoly v mori.

Počas predvolebnej kampane na seba upozornil aj tým, že na sociálnej sieti zdieľal hoax o tom, že chce Michal Šimečka po možnom nástupe do vlády zdražovať pivo. Blysol sa aj inými perlami. Svojské názory má aj na medvede, ktorých útoky rezonovali v posledných mesiacoch. Huliak ich označil za „biologické zbrane na likvidáciu slovenského vidieka“.

V hlavnom meste Ruska by chcel najväčší štát sveta „prosiť o odpustenie“ za poskytnutú vojenskú pomoc Ukrajine, vytiahol na Huliaka Denník N.

„Sadnúť do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku en bloc tam, že sme tam vyviezli milióny ton pohonných látok a všetkého,“ cituje denník Huliaka. Hovorí, že pokiaľ by viedol Slovensko, jeho prvou zahraničnou destináciou by bola Moskva.

Bývalému kandidátovi za ĽSNS ponúkol predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko posledné miesto na kandidátke. Huliak sa s počtom 58 875 preferen­čných hlasov stal tretím najúspešnejším kandidátom strany.

