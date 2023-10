Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Monika Beňová Beňová ZRUŠILA Sulíka: Je naštvaný, lebo vznikla jediná vláda, ktorú nemôže ROZBIŤ Po oznámení dohody medzi Smerom, Hlasom a SNS poriadne vypenil šéf SaS. Monika Beňová ho zosmiešnila jediným statusom. 12. október 2023 Politika

12. október 2023 Politika Beňová ZRUŠILA Sulíka: Je naštvaný, lebo vznikla jediná vláda, ktorú nemôže ROZBIŤ Po oznámení dohody medzi Smerom, Hlasom a SNS poriadne vypenil šéf SaS. Monika Beňová ho zosmiešnila jediným statusom.

Po rokovaní predsedníctva strany Hlas-SD vystúpil v utorok (10. októbra) pred médiá jej predseda Peter Pellegrini. Oznámil, že strana už bude v rokovaniach o zostavovaní vlády pokračovať iba so Smerom a SNS.

Už o deň neskôr, v stredu 11. októbra, podpísali Andrej Danko, Robert Fico a Peter Pellegrini memorandum o porozumení, pričom sa dohodli na podpise koaličnej zmluvy a o prerozdelení pozícií. V kuloároch sa už dokonca začali objavovať dohady o možných menách budúcich ministrov.

Sulík Pellegrinimu nerozumie

Tieto správy nepotešili predstaviteľov strán, ktoré sa snažili Petra Pellegriniho „nalomiť“ na svoju stranu, aby dal košom Ficovi s Dankom a vládu zostavoval s nimi. Medzi stranami, ktoré putujú do opozície, je aj SaS. Jej predseda Richard Sulík zverejnil status, v ktorom rozhodnutie Petra Pellegriniho ostro kritizuje.

„Peter Pellegrini síce podpísal memorandum o porozumení, ale ja mu teda nerozumiem ani trochu. V mojom svete by som neváhal ani sekundu, aby som ľuďom ukázal, že sa im oplatilo dať mi hlas. Že moja strana nie je len metastáza Smeru, ktorá bola vopred určená na splynutie. Aby som ukázal, že dokážem nastaviť kurz krajiny k lepšiemu, že dokážem byť súčasťou vlády bez obskúrnych figúrok a ľudí kryjúcich kradnutie,“ píše Sulík.

Šéf SaS dodáva, že je Pellegriniho právo ísť do koalície so Smerom a SNS a „je jeho právo takto naložiť s dôverou voličov, budú ho na základe toho hodnotiť.“

„My sme sa pokúšali tomuto predísť a zlomiť ho na koalíciu s PS, KDH a SaS. Aby sa nevrátil Fico, aby sme držali prozápadný kurz Slovenska, aby sme nemuseli riešiť, ktorou ministerskou stoličkou uplatia Tarabu. Nevyšlo to. Bola reálna šanca? To vedia len v Hlase. Myslím si, že to za ten pokus stálo,“ pokračuje Richard Sulík, ktorý ocenil snahy a ústupky PS a KDH v snahe o získanie Hlasu na svoju stranu.

„Výsmech kolegov z iných strán, ktorí buď nič nerobili, alebo práve vďaka ich prepadnutým hlasom mohla "koalícia temna“ vzniknúť, považujem za vyslovene smiešny. Teraz nás čakajú 4 roky tvrdej opozičnej práce. Už prvé zoznamy možných ministrov ukazujú, že bude na čo upozorňovať verejnosť a proti čomu bojovať v parlamente," dodal Richard Sulík.

Beňová ho poriadne vysmiala

Na jeho slová okamžite reagovala Monika Beňová. „Richard Sulík je naštvaný, lebo vzniká jediná vláda, z ktorej nemôže vystúpiť. A vlastne to je aj jediný “naratív”, ktorý sa s SAS či SASKOU väčšine ľudí spája,“ napísala na Facebooku europoslankyňa. Krátko po oznámení dohody medzi Smerom, Hlasom a SNS ešte napísala: „Michal Šimečka musí tiež zvládnuť porážku dôstojne. Povolebné vyhlásenia o Ficovi a Ficovi a Ficovi nie sú dobrým vstupom do slovenskej politiky. Bude len ďalším I. Matovičom. Voľby skončili, strany sa rozhodli s kým chcú spolupracovať. Tak už nebuďte tragickí a vyrovnajte sa s tým. A úprimne, čo by vlastne spájalo v koalícii PS a KDH? Opäť len “Fico”? Koľko by taká spolupráca strán s absolútne odlišným hodnotovým “kompasom” vydržala? Veď KDH nebolo ani nikdy schopné verejne sa k takejto koalícii prihlásiť.“

