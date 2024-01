28. január 2024 ELA Zo zahraničia Ak by Ukrajina ZANIKLA, maďarské Hnutie naša vlasť by si nárokovalo Zakarpatskú oblasť Ak by vplyvom vojny zanikla Ukrajina, maďarské opozičné ultrapravicové Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by si nárokovalo územie Zakarpatskej oblasti.

Vyhlásil to predseda hnutia László Toroczkai v sobotu vo výročnom prejave o stave krajiny, ktorý sprostredkoval server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ambíciou hnutia podľa Toroczkaia je spolu s politickými partnermi prevziať moc v Maďarsku a napokon aj v Európskej únii porazením „globalistov“.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine líder extrémistov vyjadril názor, že spôsobom ukončenia konfliktu je „okamžité prímerie, mier a mierové rokovania“.

Dodal, že ak by ukrajinská štátnosť v dôsledku vojny zanikla, tak by Hnutie naša vlasť bolo jedinou stranou v Maďarsku, ktorá by si nárokovala územie Zakarpatskej oblasti.

Toroczkai už v novembri 2022 vyzýval na úpravu hraníc, čo vyvolalo ostrú reakciu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

„Výzva Lászlóa Toroczkaia na úpravu štátnych hraníc je neprijateľná. Vyzývame maďarskú vládu, aby odsúdila takéto nezodpovedné prejavy, ktoré podkopávajú bilaterálne vzťahy a nezodpovedajú duchu dobrého susedstva,“ reagoval vtedy na Facebooku hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Oleh Nikolenko.

Toroczkai pri príležitosti poľského Dňa nezávislosti v novembri 2021 na Twitteri zaželal Poľsku, aby malo s Maďarskom opäť spoločnú hranicu.

K svojmu príspevku pripojil historickú fotografiu z roku 1939, keď Maďarsko okupovalo terajšiu Zakarpatskú oblasť na Ukrajine. Fotografia zachytáva, ako si na hraniciach podávajú ruky Maďar s Poliakom.

If Ukraine loses the war, Hungary will demand Transcarpathia, says leader of the far-right Mi Hazánk Mozgalom party, László Toroczkai. pic.twitter.com/x06mC9fdIP — Clash Report (@clashreport) January 28, 2024

Zdroj: Dnes24.sk/TASR