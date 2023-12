27. december 2023 Zo Slovenska Ak máte TÚTO krvnú skupinu, bežte ju darovať! Jej zásoby sú HRANIČNÉ Národná transfúzna služba potrebuje pomoc. Dochádzajú zásoby ďalšej krvnej skupiny. Máte ju aj vy?

Zdroj: TASR/František Iván

Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba (NTS) SR o tom informuje na sociálnej sieti.

Kedy a kde?

Pripomenula, že vo štvrtok (28. 12.) krv možno darovať v štandardnom režime, a to od 7.00 do 14.00 h.

V piatok (29. 12.) od 7.00 do 12.00 h. V odberovom centre v Trenčín len do 10.00 h a v Poprade od 6.00 do 10.00 h.

Kto môže darovať krv?

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.

Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk. Objednať sa na odber možno aj online na webe či prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Instagram.com/stanleytucci

Zdroj: TASR